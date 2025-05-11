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Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

A101, 15 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftaki katalogda kulaklık, yazıcı, televizyon, kettle, buharlı temizleyici gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün de indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:17
Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

15 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda 11 sayfalık geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL, kanatlı kurutmalık 525 TL, katlanır piknik masası 449 TL, tuşlu piyano 9.999 TL, bateri seti ise 7.499 TL'den satışa çıkıyor.

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🧀 Süt ve Kahvaltılık Ürünler

  • 🧀 Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 g: 179,50 TL

  • 🧀 Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL

  • 🥛 Laktozsuz Kefir 1 L: 69,50 TL

  • 🧀 Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL

  • 🧀 Süzme Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg: 169 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🍗 Dondurulmuş Et Ürünleri

  • 🍗 Dondurulmuş Piliç Döner 1 Kg: 249 TL

  • 🍔 Dondurulmuş Dana Steak Burger Köfte 4x100 g: 229 TL

🍟 Atıştırmalık ve İçecekler

  • 🌮 Taco Aromalı Cips 150 g: 39,50 TL

  • 🍅 Ketçap Aromalı Cips 180 g: 39,50 TL

  • ☕ 3'ü 1 Arada 20'li Kırmızı Kupa: 99,50 TL

  • 🥜 Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL

  • 🥜 İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL

  • ⚡ Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL

  • 🍋 Limonata 5 L: 69,50 TL

  • 🍹 Buzlu Çay 2,5 L (4 çeşit): 39,50 TL

  • 🌶️ Acılı Şalgam Suyu 3 L: 55 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🍫 Tatlılar ve Çikolatalar

  • 🍫 Çikolatalı Gofret Tart Bisküvi 108 g: 25 TL

  • 🍰 O'lala Waffle Kek Çikolatalı Muzlu 70 g: 22 TL

  • 🍬 Damak Antep Fıstıklı Çikolatalar (Çeşitli): 49 TL

  • 🍬 Polonya Şekeri: 7 TL

📺 Teknolojik Ürünler

  • 📺 55" Smart LED TV: 25.999 TL

  • 📺 32" HD Ready Android TV: 5.999 TL

  • 📺 65" QLED Google TV: 22.999 TL

  • 🖨️ Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 1.799 TL

  • 🎧 Bluetooth Kulaklık: 399 TL

🧊 Beyaz Eşyalar

  • 🧊 Buzdolabı: 18.999 TL

  • 🔥 Beyaz Cam Ankastre Set: 7.999 TL

  • 🧺 Çamaşır Makinesi: 8.999 TL

  • 🚰 3 Musluklu Su Sebili: 5.499 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

Mutfak Aletleri

  • 🔌 Cam Elektrikli Cezve: 439 TL

  • 🍵 Çay Makinesi: 849 TL

  • ☕ Filtre Kahve Makinesi: 1.999 TL

  • 💨 Buharlı Temizleyici: 999 TL

  • 🧁 Şarjlı Çırpıcı: 179 TL

  • 🔥 Su Isıtıcı: 399 TL

  • 🧹 Dikey Süpürge: 1.799 TL

  • 🌀 Cyclone Süpürge: 4.499 TL

  • 🧽 Siyah Nokta Temizleyici: 299 TL

  • ✂️ Şarjlı Bakım Seti: 749 TL

  • ✂️ Saç Sakal Kesme Makinesi: 899 TL

  • 👂 Kulak Burun Tüyü Alma Makinesi: 129 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🛏️ Ev Tekstili ve Lisanslı Ürünler

  • 🛏️ Tek Kişilik Nevresim Seti: 599 TL

  • 🛏️ Pike / Çarşaf Seti: 349 TL

  • 🛏️ Yastık Kılıfı: 149 TL

  • 🔋 Powerbank 10000 mAh: 399 TL

  • ⚖️ Dijital Baskül: 399 TL

  • 💾 USB Bellek 64 GB: 299 TL

  • 🖱️ Kablosuz Mouse: 199 TL

  • 🔊 Bluetooth Hoparlör: 599 TL

  • 💆 Masaj Aleti: 699 TL

  • 🎧 TWS Kulaklık: 499 TL

  • 📱 Telefon Tutucu: 139 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🍳 Mutfak Gereçleri

  • 🍳 Döküm Tava ve Krep Tava: 349 TL

  • 🍵 Borosilikat Demlik: 279 TL

  • ☕ Helen Kupa: 35 TL

  • 🍽️ Servis Tabağı: 299 TL

  • 🥤 Su Bardağı 3'lü: 79,50 TL

  • 🥄 Ahşap Gereçler: 27,50 TL

  • 🍯 Kavanoz: 149 TL

  • 🥛 18 Parça Bardak Seti: 299 TL

  • 🥗 Salata Kasesi: 119 TL

  • 🥣 Kase 6'lı: 99,50 TL

  • 🧊 Saklama Kapları (7'li): 199 TL

  • 🧊 Saklama Kabı: 69,50 TL

  • 🔪 Kesim Panosu: 79,50 TL

  • 🍨 Dondurmalık: 49,50 TL

  • ☕ Termos Bardak: 449 TL

  • 🧁 Muffin Kalıbı: 45 TL

  • 🍽️ Tabaklar / Kaseler: 14,50 – 25 TL

  • 🧺 Piknik Masası: 449 TL

  • 🧺 Piknik Sepeti: 225 TL

  • ☕ Pompalı Termos: 325 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

🚲 Oyuncak ve Hobi Ürünleri

  • 🚲 26 Jant Bisiklet: 5.699 TL

  • 🚗 Akülü Araba: 7.299 TL

  • 🎹 88 Tuşlu Piyano: 9.999 TL

  • 🥁 Dijital Bateri Seti: 7.499 TL

  • 🎻 Çantalı Keman: 2.499 TL

  • 🔫 Oyuncak Tabanca / Araçlar / Bloklar: 199 - 379 TL

  • 🕰️ Çocuk Duvar Saati: 249 TL

  • ⌚ Dijital Kol Saati: 799 TL

  • 🏀 Fileli Büyük Pota: 139 TL

  • 🧩 Eğitici Oyuncak: 119 TL

  • 🔧 Oyuncak Tamir Seti: 349 TL

Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

Fotoğraflar: A101