Deterjanda görülmemiş ucuzluk! A101 15 Mayıs 2025 kataloğunda indirim yağmuru

15 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda 11 sayfalık geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL, kanatlı kurutmalık 525 TL, katlanır piknik masası 449 TL, tuşlu piyano 9.999 TL, bateri seti ise 7.499 TL'den satışa çıkıyor.
🧀 Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 g: 179,50 TL
🧀 Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL
🥛 Laktozsuz Kefir 1 L: 69,50 TL
🧀 Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL
🧀 Süzme Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg: 169 TL
🍗 Dondurulmuş Piliç Döner 1 Kg: 249 TL
🍔 Dondurulmuş Dana Steak Burger Köfte 4x100 g: 229 TL
🌮 Taco Aromalı Cips 150 g: 39,50 TL
🍅 Ketçap Aromalı Cips 180 g: 39,50 TL
☕ 3'ü 1 Arada 20'li Kırmızı Kupa: 99,50 TL
🥜 Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL
🥜 İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL
⚡ Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL
🍋 Limonata 5 L: 69,50 TL
🍹 Buzlu Çay 2,5 L (4 çeşit): 39,50 TL
🌶️ Acılı Şalgam Suyu 3 L: 55 TL
🍫 Çikolatalı Gofret Tart Bisküvi 108 g: 25 TL
🍰 O'lala Waffle Kek Çikolatalı Muzlu 70 g: 22 TL
🍬 Damak Antep Fıstıklı Çikolatalar (Çeşitli): 49 TL
🍬 Polonya Şekeri: 7 TL
📺 55" Smart LED TV: 25.999 TL
📺 32" HD Ready Android TV: 5.999 TL
📺 65" QLED Google TV: 22.999 TL
🖨️ Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 1.799 TL
🎧 Bluetooth Kulaklık: 399 TL
🧊 Buzdolabı: 18.999 TL
🔥 Beyaz Cam Ankastre Set: 7.999 TL
🧺 Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
🚰 3 Musluklu Su Sebili: 5.499 TL
🔌 Cam Elektrikli Cezve: 439 TL
🍵 Çay Makinesi: 849 TL
☕ Filtre Kahve Makinesi: 1.999 TL
💨 Buharlı Temizleyici: 999 TL
🧁 Şarjlı Çırpıcı: 179 TL
🔥 Su Isıtıcı: 399 TL
🧹 Dikey Süpürge: 1.799 TL
🌀 Cyclone Süpürge: 4.499 TL
🧽 Siyah Nokta Temizleyici: 299 TL
✂️ Şarjlı Bakım Seti: 749 TL
✂️ Saç Sakal Kesme Makinesi: 899 TL
👂 Kulak Burun Tüyü Alma Makinesi: 129 TL
🛏️ Tek Kişilik Nevresim Seti: 599 TL
🛏️ Pike / Çarşaf Seti: 349 TL
🛏️ Yastık Kılıfı: 149 TL
🔋 Powerbank 10000 mAh: 399 TL
⚖️ Dijital Baskül: 399 TL
💾 USB Bellek 64 GB: 299 TL
🖱️ Kablosuz Mouse: 199 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör: 599 TL
💆 Masaj Aleti: 699 TL
🎧 TWS Kulaklık: 499 TL
📱 Telefon Tutucu: 139 TL
🍳 Döküm Tava ve Krep Tava: 349 TL
🍵 Borosilikat Demlik: 279 TL
☕ Helen Kupa: 35 TL
🍽️ Servis Tabağı: 299 TL
🥤 Su Bardağı 3'lü: 79,50 TL
🥄 Ahşap Gereçler: 27,50 TL
🍯 Kavanoz: 149 TL
🥛 18 Parça Bardak Seti: 299 TL
🥗 Salata Kasesi: 119 TL
🥣 Kase 6'lı: 99,50 TL
🧊 Saklama Kapları (7'li): 199 TL
🧊 Saklama Kabı: 69,50 TL
🔪 Kesim Panosu: 79,50 TL
🍨 Dondurmalık: 49,50 TL
☕ Termos Bardak: 449 TL
🧁 Muffin Kalıbı: 45 TL
🍽️ Tabaklar / Kaseler: 14,50 – 25 TL
🧺 Piknik Masası: 449 TL
🧺 Piknik Sepeti: 225 TL
☕ Pompalı Termos: 325 TL
🚲 26 Jant Bisiklet: 5.699 TL
🚗 Akülü Araba: 7.299 TL
🎹 88 Tuşlu Piyano: 9.999 TL
🥁 Dijital Bateri Seti: 7.499 TL
🎻 Çantalı Keman: 2.499 TL
🔫 Oyuncak Tabanca / Araçlar / Bloklar: 199 - 379 TL
🕰️ Çocuk Duvar Saati: 249 TL
⌚ Dijital Kol Saati: 799 TL
🏀 Fileli Büyük Pota: 139 TL
🧩 Eğitici Oyuncak: 119 TL
🔧 Oyuncak Tamir Seti: 349 TL