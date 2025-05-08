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Anneler Günü öncesinde çiçekçiler hareketlendi: Fiyatlar belli oldu!

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, anneler için en çok saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, "Fiyatlar bin liradan başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Saksı çiçekleri 800-900 lira civarında. Annesine hediye almak isteyen bir çocuk, bin lira civarında güzel bir buket alabilir" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Anneler Günü öncesinde çiçekçiler hareketlendi: Fiyatlar belli oldu!

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Bu hafta sonu kutlanacak Anneler Günü öncesinde çiçekçiler hareketlendi, fiyatlar da belli oldu. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, anneler için en çok saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek,

"Bunun yanı sıra orkide gibi çiçekler en çok talep görenler arasında" diye konuştu. Çiçek fiyatlarına da değinen İsmail Bakaç, "Fiyatlar bin liradan başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Saksı çiçekleri 800-900 lira civarında. Annesine hediye almak isteyen bir çocuk, bin lira civarında güzel bir buket alabilir" dedi. Geçen yıla göre satışların arttığını ifade eden Bakaç, "Çiçek, diğer hediyelik ürünlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor" ifadesini kullandı.

İHRACATTAN 10 MİLYON DOLAR
Anneler Günü için Türkiye'den 30 ülkeye 75 milyon dalın üzerinde çiçek ihraç edildi, iç pazardaki mezatlarda ise hareketlilik sürüyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, "Bu yıl 75 milyon dalın üzerinde bir gönderimimiz söz konusu, bunun da parasal değeri 10 milyon dolar civarında" diye konuştu.

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