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Bu ilçede evlenene müjde! Düğün bedavaya geliyor! Düğün salonu, altın, yemek...

2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan yeni kampanya, evlenmek isteyen çiftlere büyük kolaylık sağlıyor. Bir ilçe genelinde evlenen çiftlerin nikah masraflarından düğün salonu kirasına kadar tüm giderleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:43
Bu ilçede evlenene müjde! Düğün bedavaya geliyor! Düğün salonu, altın, yemek...

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Evliliği teşvik etmek amacıyla dikkat çeken bir adım atan Afyonkarahisar'ın Kızılören Kaymakamlığı, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde evlenecek çiftlere kapsamlı bir destek paketi sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🎯 KAMPANYA DETAYLARI: EVLENEN KAZANIYOR

Kızılören ilçe merkezi ve köylerini kapsayan kampanya, çok yönlü bir sosyal destek programı niteliği taşıyor. İşte uygulamanın ayrıntıları:

💍 Nikah masrafları kaymakamlık tarafından ödenecek.

🏛️ Düğün salonu kirası ücretsiz olarak karşılanacak.

🧹 Düğün alanının temizlik ve bakımı yine devlet tarafından yapılacak.

🍽️ Düğün yemeği için ihtiyaç duyan çiftlere maddi destek sağlanacak.

🪙 Çiftlerin ilk altını da kaymakamlık tarafından hediye edilecek.

👶 Yeni doğan bebeklerin ilk altını da aileye destek amacıyla verilecek.

🗣️ KAYMAKAM BİLAL ÇİTİL'DEN AÇIKLAMA

Kampanyanın mimarı Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, "Aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlerimize yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. 2025 Aile Yılı vesilesiyle bu tür destekleri artırarak sürdüreceğiz," dedi.

Ayrıca benzer uygulamaların başka ilçelere de örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

💡 SOSYAL POLİTİKA ÖRNEĞİ: TÜRKİYE'DE NADİR BİR MODEL

Kızılören'deki bu uygulama, Türkiye genelinde nadir görülen bir sosyal destek politikası olarak dikkat çekiyor. Evlilik oranlarının düştüğü, gençlerin ekonomik kaygılarla aile kurmaktan kaçındığı bu dönemde, kampanya toplumsal dayanışma ve aile kurumunun güçlendirilmesi açısından örnek teşkil ediyor.

📍 UYGULAMA NEREDE GEÇERLİ?

Kızılören ilçe merkezi

Kızılören'e bağlı tüm köyler

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