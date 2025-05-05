Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı...

Adres Şartı Geçerli: Her Aday Tek İl ve Tek Kadroya Başvurabilecek

Alım sürecinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) dikkate alınacak. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri ilde açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Ayrıca, her aday sadece bir meslek kolu ve bir işyeri için başvuru hakkına sahip olacak.