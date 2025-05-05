Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı...
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre alımlar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi branşlarında gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadro ve kontenjanlar.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:05