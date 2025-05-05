Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı...

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı...

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre alımlar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi branşlarında gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadro ve kontenjanlar.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:05
Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Temizlik görevlisinden güvenliğe, klinik destek elemanından aşçıya kadar birçok branşta istihdam sağlanacak. İşte başvuru şartları, tarihleri ve kura süreci.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Resmi Gazete'de Duyuruldu: Kadro Dağılımı Netleşti

Sağlık Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev almak üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alacağını resmen duyurdu. Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

3 bin 170 temizlik görevlisi,

240 silahsız güvenlik görevlisi,

242 klinik destek elemanı (hastane),

6 aşçı

kamuya kazandırılacak. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Başvurular e-Şube Üzerinden: Son Gün 9 Mayıs

Adaylar, 5 – 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmî internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süreci yalnızca elektronik ortamda yürütülecek olup fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Adres Şartı Geçerli: Her Aday Tek İl ve Tek Kadroya Başvurabilecek

Alım sürecinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) dikkate alınacak. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri ilde açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Ayrıca, her aday sadece bir meslek kolu ve bir işyeri için başvuru hakkına sahip olacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Yaş Şartı: 40 Yaşından Gün Almamış Olmak Gerekiyor

Başvuracak adayların, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla (5 Mayıs 2025) 40 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Başka bir ifadeyle, 5 Mayıs 1985 ve sonrası doğumlu olanlar ilana başvuru yapabilecek. Bu kriter, başvuruların ön eleme aşamasında dikkate alınacak önemli bir filtreleme ölçütü.