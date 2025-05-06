Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto, Şubat ayında Endonezya'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ve Nisan ayında Ankara'da düzenlenen toplantıda, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak bir vizyon ortaya koymuştur.

Bu vizyon doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 5 Mayıs 2025 tarihinde Endonezya Maliye Bakanı Sayın Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda iş birliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır."