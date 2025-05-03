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Bakanlıktan AR-GE çağrısı: Tarımda yeni projeler desteklenecek!

Bugüne kadar 483 Ar-Ge projesine 1.3 milyar lira destek sağlayan Tarım Bakanlığı, bu ay yeni çağrıya çıkacak. Tarım sektörüne ilişkin Ar-Ge projeleri desteklenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Bakanlıktan AR-GE çağrısı: Tarımda yeni projeler desteklenecek!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ar-Ge Destek Programı kapsamında bu ay 20'nci proje çağrısına çıkmayı planlıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ' yürürlüğe girdi. Program ile bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan Ar-Ge projeleri destekleniyor.

BAŞVURU ALINACAK
Söz konusu program ile bugüne kadar 483 proje destekleme kapsamına alındı. Bu projelerin 456'sı tamamlandı. Şimdiye kadar desteklenen projelere toplamda 1.3 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. 20'nci proje çağrısına başvuruda bulunacak projeler için öncelikli konular ile projelere verilecek destekleme üst limitleri açıklanacak. Çağrı kapsamında verilecek süre içerisinde Ar-Ge projeleri başvuruları kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler desteklemeye dahil edilecek.

36 AYA KADAR SÜRE
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 20 olan Ar-Ge Destek Programı Değerlendirme Kurulu üye sayısı 30'a çıkarıldı. Tebliğin 'Ar-Ge projesi' tanımında değişiklik yapılarak, desteklenecek Ar-Ge projelerinin süresi 30 aydan 36 aya uzatıldı. Düzenleme kapsamında, Ar-Ge Destek programı kapsamında gelişme raporlarının 6'şar aylık dönemler hâlinde yılda 2 kez gönderilmesi zorunlu tutuldu. Destekleme ödemesi şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmedi.

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