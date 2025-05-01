TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

Bu kapsamda, 32 adet 3+1 ve 71 adet 2+1 daire için başvurular 2-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubeleri aracılığıyla alınacak. Kura çekilişi ise 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

