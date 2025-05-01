TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

Bu kapsamda, 32 adet 3+1 ve 71 adet 2+1 daire için başvurular 2-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubeleri aracılığıyla alınacak. Kura çekilişi ise 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. KONUT ÖZELLİKLERİ VE FİYAT BİLGİLERİ 2+1 Daireler: Brüt Alan: 86.12 - 89.52 m² Net Alan: 68.98 m² Fiyat Aralığı: 2.056.800 TL - 2.637.600 TL Peşinat (%25): 514.200 TL - 659.400 TL Vade: 120 ay Aylık Taksit: 12.855 TL - 16.485 TL 3+1 Daireler: Brüt Alan: 104.38 - 129.05 m² Net Alan: 83.98 - 101.95 m² Fiyat Aralığı: 2.468.400 TL - 3.918.000 TL Peşinat (%25): 617.100 TL - 979.500 TL Vade: 120 ay Aylık Taksit: 15.427,50 TL - 24.487,50 TL Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve bu komisyon üzerinden %5 BSMV satış aşamasında banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar, konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir. BAŞVURU VE SATIŞ SÜRECİ Başvurular, 2-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubeleri aracılığıyla alınacaktır. Kura çekilişi 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura sonucu hak sahibi olan alıcılar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendireceklerdir. Peşinat, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Ödeme Koşulları Peşinat: %10 (sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir) Vade: 180 ay Taksit Artışı: Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacaktır. KONUT TESLİMİ VE DEVİR İŞLEMLERİ Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri, teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebileceklerdir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN Detaylı bilgi ve başvuru şartları için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: 👉Kaynak: takvim.com.tr ve TOKİ Aksaray Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut Projesi Görseller takvim foto arşiv ve TOKİ resmi sitesi