Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

TOKİ'nin Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi'nde hayata geçirdiği 694 konutluk projede orta gelir grubuna yönelik 103 konutun kura yöntemiyle satışa sunulacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:23
TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

Bu kapsamda, 32 adet 3+1 ve 71 adet 2+1 daire için başvurular 2-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubeleri aracılığıyla alınacak. Kura çekilişi ise 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

KONUT ÖZELLİKLERİ VE FİYAT BİLGİLERİ

2+1 Daireler:

Brüt Alan: 86.12 - 89.52 m²

Net Alan: 68.98 m²

Fiyat Aralığı: 2.056.800 TL - 2.637.600 TL

Peşinat (%25): 514.200 TL - 659.400 TL

Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 12.855 TL - 16.485 TL

TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

3+1 Daireler:

Brüt Alan: 104.38 - 129.05 m²

Net Alan: 83.98 - 101.95 m²

Fiyat Aralığı: 2.468.400 TL - 3.918.000 TL

Peşinat (%25): 617.100 TL - 979.500 TL

Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 15.427,50 TL - 24.487,50 TL

TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve bu komisyon üzerinden %5 BSMV satış aşamasında banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar, konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.

TOKİ 514 bin TL peşin! Aylık 12 bin 855 TL taksitle ev sahibi yapacak

BAŞVURU VE SATIŞ SÜRECİ

Başvurular, 2-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubeleri aracılığıyla alınacaktır. Kura çekilişi 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura sonucu hak sahibi olan alıcılar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendireceklerdir. Peşinat, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.