Enerjide yeni strateji İstanbul’da çizilecek! 12 ülkeden bakanlar katılacak

Stratejik bir enerji geçiş noktası olan, ülkemiz dışında da petrol ve gaz aramacılığında aktif rol üstlenen Türkiye, yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da atacak. 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Grubu 'İstanbul Natural Resources Summit'e (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi- INRES 2025) ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek zirveye 12 ülkenin bakanları katılacak. Enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel ve bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında kritik mineraller ve hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri zirvede masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak zirvede 4 oturum olacak. 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturumda, kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatırılacak. İkinci oturumda konuk bakanlar Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak.

Oturuma Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sherali Kabir, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Slovakya Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Szabolcs Hodosy katılacak. Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak.

Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian- Ioan Burduja katılacak. Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak.

12 ÜLKEDEN BAKANLAR KATILACAK

- Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov

- Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov

- Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad

- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek

- Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa

- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes

- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi

- Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu

- Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi

- Romanya Enerji Bakanı Sebastian- Ioan Burduja

- Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Szabolcs Hodosy

- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed

- Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov