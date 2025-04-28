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81 ilde uygulanıyor: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları rekor kırıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Türkiye genelinde evlilik hazırlığında olan genç çiftlere müjdeli haber geldi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan 150 bin TL faizsiz kredi için başvurular rekor düzeye ulaştı. 80 bini aşkın çiftin başvurduğu destek programı, yeni evli çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, toplam 48 ay vadeli finansal kolaylık sağlıyor. Peki, bu fırsattan kimler yararlanabiliyor? Başvuru şartları ve ödeme planı haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:19 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:19
81 ilde uygulanıyor: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları rekor kırıyor! Başvuru nasıl yapılır?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu ile evlenmeyi planlayan genç çiftlere büyük bir destek sunuyor. 18-29 yaş arasındaki vatandaşlara, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde 150 bin TL kredi imkanı sağlanıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📌 AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 Aile Yılı" ilanının ardından başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, ilk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde uygulamaya girdi. 13 Ocak 2025'te ise tüm Türkiye'ye yayıldı. O tarihten bu yana 80 bin 193 çift evlilik kredisi için başvuruda bulundu. Başvurular en yoğun olarak İstanbul (12 bin 46 başvuru), Hatay (6 bin 9 başvuru) ve Kahramanmaraş (5 bin 340 başvuru) illerinden geldi.

📜 EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Faizsiz 150 bin TL'lik destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bazı koşulları sağlaması gerekiyor:

  • 🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

  • 🎂 Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

  • 🏠 Üzerine kayıtlı taşınmaz malı bulunmamak.

  • 💰 Son 6 aylık gelir toplamı ve son aya ait gelir toplamı, asgari ücretin 2,3 katını geçmemeli.

  • 🔔 Resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak.

  • 📚 Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek.

  • 👨‍👩‍👧 Evlilik sonrası 2 yıl içinde bakanlığın sunacağı eğitim programlarına katılmayı kabul etmek.

  • 🚫 Devlet güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar veya uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet bulunmamak (affa uğramış olsa dahi).

  • 💳 Daha önce bu proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

🖥️ BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aile.gov.tr üzerinden veya e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

👉 Başvuru için gerekli belgeler ve form doldurma işlemleri çevrim içi olarak tamamlanabiliyor. Çiftlerin birlikte başvuru yapması ve şartları ayrı ayrı sağlaması gerekiyor.

💸 FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI NASILDIR?

Kredi ödeme koşulları da genç çiftlerin maddi yüklerini hafifletmeye yönelik olarak tasarlandı:

Toplam kredi tutarı: 150.000 TL

Geri ödeme süresi: 48 ay (4 yıl)

İlk 24 ay (2 yıl): Geri ödeme yok (anapara ve faiz ödemesiz dönem).

Sonraki 24 ay: Aylık eşit taksitler halinde geri ödeme yapılacak.

Faiz: 0% (tamamen faizsiz destek).

Bu ödeme planı sayesinde çiftler, evliliklerinin ilk iki yılında ekonomik olarak rahat bir nefes alabilecekler.

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