4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK'dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...
Milyonlarca emekli için 2025 yazı adeta bayram havasında geçecek. Haziran ayında ikramiyelerini alacak olan emekliler temmuzda maaşlarına yapılacak ikinci zammı görecek. Banka promosyonlarında beklenen artışlar da yine bu dönemde yüzleri güldürecek. Ağustos ayında ise özellikle memur emeklileri için kritik gelişmeler yaşanacak. Peki emekli promosyonları ne zaman artacak? SGK protokol anlaşması ne zaman? İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:25