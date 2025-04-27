Kadraj Galeri Kadraj İkon 4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK'dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK'dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Milyonlarca emekli için 2025 yazı adeta bayram havasında geçecek. Haziran ayında ikramiyelerini alacak olan emekliler temmuzda maaşlarına yapılacak ikinci zammı görecek. Banka promosyonlarında beklenen artışlar da yine bu dönemde yüzleri güldürecek. Ağustos ayında ise özellikle memur emeklileri için kritik gelişmeler yaşanacak. Peki emekli promosyonları ne zaman artacak? SGK protokol anlaşması ne zaman? İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:25
4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK’dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği banka promosyonlarında yeni dönem kapıda. Bayram ikramiyelerindeki artışın ardından gözler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla imzalaması beklenen yeni protokole çevrildi. Bu anlaşmayla birlikte emeklilerin alacağı en düşük promosyon tutarları güncellenerek önemli ölçüde yükselecek.

4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK’dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Her Emekli Yükselen Promosyondan Yararlanabilecek

Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte mevcutta bankalarla üç yıllık sözleşmesi bulunan emekliler de yükselen promosyonlardan faydalanabilecek.

4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK’dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Emekliler bankalarına başvurarak kalan taahhüt süreleri için aldıkları eski promosyonun iadesi karşılığında yeni tutarlardan yararlanacak. İsterse emekli farklı bir bankaya maaşını taşıyarak daha cazip promosyon tekliflerinden de faydalanabilecek.

4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK’dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Bankalar, iade edilmesi gereken tutarı hesaplayacak ya bu tutar tamamen geri alınacak ve yeni promosyon ödemesi tam yapılacak ya da yeni promosyon tutarından mahsuplaşarak ödeme yapılacak.

Her iki durumda da emekliler yükselen promosyonlardan fayda sağlayacak.

4A, 4B, 4C Emeklilerine SGK’dan altın fırsat: 25 bin TL ilave promosyon yatacak! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti...

Mevcut Promosyonlar: Hangi Maaş Dilimi Ne Alıyor?
Halen yürürlükte olan uygulamaya göre;

Aylığı 10 bin TL altında olanlar: 5.000 TL,

10 bin TL ile 14.999 TL arasında olanlar: 8.000 TL,

15 bin TL ile 19.999 TL arasında olanlar: 10.000 TL,

20 bin TL ve üzeri aylık alanlar: 12.000 TL promosyon alabiliyor.

Ancak bazı bankalar sundukları ek kampanyalarla bu rakamları daha da artırıyor.