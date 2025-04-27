Deprem sonrası milyon dolarlık yalılar alıcı bulamıyor! Yatırımcılar terk ediyor: Gayrimenkul sektöründe Boğaz sevdası sona mı erdi?

İstanbul Boğazı'ndaki tarihî yalılar, deprem korkusuyla bir bir satışa çıkıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası başlayan yalı satış furyası, 6.2'lik son sarsıntıyla hız kazandı. Zengin yerli ve yabancı yatırımcılar, Boğaz'ın lüks yalılarını terk ederek Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi daha güvenli bölgelere yöneliyor. Gayrimenkul sektöründe "Boğaz sevdası sona erdi" yorumları yükseliyor.



DEPREME KARŞI ZAYIF

Boğaz'da 600 yalı bulunuyor. Çoğu 18. ve 19. Yüzyıl'da inşa edilen bu yapılar, tarihî eser statüsünde olsa da depreme karşı savunmasız. Ahşap ve geleneksel tekniklerle yapılan yalıların çoğu, 200 yıllık ömrüyle yıpranmış durumda. Uzmanlar, zemin etüdü ve statik güçlendirme eksikliği nedeniyle bu yapıların olası depremde ağır hasar görebileceğini belirtiyor. Marmara Denizi'nin kıyı şeridinde tsunami, zemin yumuşaklığı ve tuzlu su korozyonu riskleri de endişeyi artırıyor.



TEDİRGİNLİK VAR

Kahramanmaraş depremleri sonrası Rus oligarklar ve Arap yatırımcıların satın almasıyla, birçok yalı el değiştirmişti. Ancak son deprem, bu alıcıları da tedirgin etti. Gayrimenkul danışmanları, sadece iki haftada milyarlarca liralık yalıların satışa çıktığını, son iki günde ise beş yeni ilanın eklendiğini söylüyor. Lüks yalıların cazibesi, deprem gerçeğiyle gölgeleniyor.



FİYATLAR DÜŞTÜ

Boğaz yalıları, yıllarca değer kazanmış olsa da deprem korkusu fiyatları aşağı çekiyor. Milyon dolarlık yalılar, alıcı bulmakta zorlanıyor. Bazı sahipler, kiraya verme yolunu tercih ediyor. Sektör temsilcileri, bu trendin devam etmesi halinde Boğaz hattının emlak piyasasında köklü değişimler yaşanbileceğini öngörüyor.

GÜVENLİ BÖLGELERE GÖÇ

Yüksek gelir grubundaki kişiler, İstanbul'un tarihî dokusunu terk ederek güvenli bölgelere yöneliyor. Bodrum ve Çeşme'deki yeni, müstakil ve zemin açısından sağlam villalar, yeni gözde.