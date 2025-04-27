Kadraj Galeri Kadraj İkon 450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz artırımı ile ekonomiye yeni bir yön verdi. Bu hamle sonrasında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları da hızla yükseldi. Faizlerin yükselmesiyle birlikte parası olan vatandaşlar için önemli yatırım fırsatları doğdu Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip faiz oranları dikkat çekiyor. Peki en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte merak edilen tablo.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:45
450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında ciddi bir yükseliş yaşadı. Bu artış yatırımcıların kısa vadede daha yüksek kazanç elde etmelerine olanak sağlarken aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de körükledi. Özellikle 1 aylık vadelerde sunulan faiz oranları dikkat çekici bir şekilde yükseldi ve bazı bankalar bu vadelerde yüzde 50'ye varan faiz oranları sunarak fark yaratmayı başardı.

450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

İşte 27 Nisan 2025 tarihi itibarıyla banka banka 450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

Ziraat Bankası
Vade Sonu Tutarı: 463.413,70
Faiz Oranı: % 40

450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

ING
Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 16.096,44 TL

Vade Sonu Tutar: 466.096,44 TL

450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

CEPTETEB
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 16.767,12 TL

Vade Sonu Tutar: 466.767,12 TL

450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

HSBC

Modern Hesap

Faiz Oranı. %50

Net Kazanç: 16.767,12 TL

Vade Sonu Tutar: 466.767,12 TL