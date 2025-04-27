450 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı

TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında ciddi bir yükseliş yaşadı. Bu artış yatırımcıların kısa vadede daha yüksek kazanç elde etmelerine olanak sağlarken aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de körükledi. Özellikle 1 aylık vadelerde sunulan faiz oranları dikkat çekici bir şekilde yükseldi ve bazı bankalar bu vadelerde yüzde 50'ye varan faiz oranları sunarak fark yaratmayı başardı.