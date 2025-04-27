450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, Fibabanka, QNB mevduat oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz artırımı ile ekonomiye yeni bir yön verdi. Bu hamle sonrasında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları da hızla yükseldi. Faizlerin yükselmesiyle birlikte parası olan vatandaşlar için önemli yatırım fırsatları doğdu Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip faiz oranları dikkat çekiyor. Peki en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte merak edilen tablo.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:45