SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00'da kapıya dikilecek

BİM, 2 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Özellikle doğa ve kamp tutkunlarını sevindirecek ürünlerle dolu yeni katalogda, çadırdan uyku tulumuna, kamp sandalyesinden outdoor ekipmanlarına kadar birçok cazip seçenek uygun fiyatlarla raflarda olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:13
BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

BİM 2 Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunacağı aktüel ürün kataloğuyla yine büyük ilgi çekmeye hazırlanıyor. Bu haftaki kampanyada motosikletten elektrikli bisiklete, kamp ekipmanlarından mutfak ürünlerine kadar birçok kategoride dev indirimler yer alıyor.

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

🏍️ Motosiklet ve Elektrikli Bisikletler

  • 🏍️ Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet – 47.500 TL

  • 🚲 Buffalo-F Elektrikli Bisiklet (Orta Süspansiyonlu) – 29.000 TL

  • 🚲 Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet – 14.950 TL

  • 🚲 Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike – 15.900 TL

  • 🚲 1-S Mini E-Bike – 10.900 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

📺 Televizyonlar

  • 📺 TCL 43'' Full HD Android Smart LED TV 43L5A – 9.990 TL

  • 📺 TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV S5400A – 5.990 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

🍳 Mutfak ve Ev Aletleri

  • 🍽️ Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL

  • 🧼 Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi – 3.790 TL

  • 🔥 Kumtel Cam Set Üstü Ocak – 2.690 TL

  • ⚖️ Kumtel Mutfak Baskülü Cam – 229 TL

  • ⚖️ Kumtel Dijital Siyah Baskül – 329 TL

  • 🧂 Baharat Öğütücü – 229 TL

  • 🌡️ Gıda Termometresi – 89 TL

  • ⚖️ Hassas Mini Cep Baskülü – 129 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

  • 🌀 Philips Toz Torbasız Süpürge – 5.490 TL

  • 🌀 Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx – 4.750 TL

  • 🔊 Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör – 545 TL

  • 💄 Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 – 349 TL

  • 🛋️ Pilli Mini Abajur – 99 TL

  • ❄️ Aynalı Fan – 279 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

🏕️ Kamp Ekipmanları ve Outdoor Ürünleri

  • 💦 Solar Isınan Katlanır Su Deposu – 279 TL

  • 💡 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası – 249 TL

  • 💡 Pilli Kafa Lambası – 259 TL

  • 🚽 Portatif Katlanabilir Tuvalet – 799 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

  • 🏮 Kamp Lambası – 149 TL

  • 🌀 Aydınlatmalı Taşınabilir Fan – 649 TL

  • 🎨 Makaralı Renkli Şeritli LED Aydınlatma – 549 TL

  • 🔦 Alüminyum El Feneri – 229 TL

  • 🔧 Çok Amaçlı El Aleti – 499 TL

  • 🪢 Halat – 329 TL

  • 🧵 Çadır İpi – 89 TL

  • 👕 12'li Çamaşır Askısı – 159 TL

  • 🔗 Karabina Seti – 109 TL

  • 🔩 Çadır Kazığı – 119 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

🔥 Outdoor Aksesuarlar

  • 🔥 Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak – 149 TL

  • 🍵 Emaye Kupa – 229 TL

  • 🍽️ Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti – 1.799 TL

  • 🔋 Taşınabilir Güç İstasyonu – 7.900 TL

  • ❄️ Outdoor Termos – 1.699 TL

  • 🥘 Yemek Termosu Adventure – 1.150 TL

  • 🪓 Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası – 899 TL

  • 🪓 Fonksiyonel Kamp Baltası – 379 TL

  • 🔪 Kamp Bıçağı – 429 TL

  • 🍖 Katlanır Portatif Mangal – 899 TL

  • 🍳 Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti – 1.099 TL

  • 🍵 Emaye Demlik – 499 TL

  • 🍲 Emaye Tencere Seti – 699 TL

  • 🍴 Çatal/Kaşık/Bıçak Seti – 149 TL

  • 🧺 Çanta Formlu Piknik Matı – 249 TL

  • 🧺 Kamp Hasırı – 429 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

  • 🧃 Pipetli Termos – 499 TL

  • 🥤 Paslanmaz Çelik Bardak – 219 TL

  • 🧲 Mıknatıs Askı – 249 TL

  • 💧 Katlanabilir Su Bidonu – 149 TL

  • 💧 Katlanabilir Matara – 229 TL

  • 🍳 Portatif Tencere/Tava Sapı – 129 TL

  • 🔥 Pro Seramik Portatif Ocak – 1.090 TL

  • 🛡️ 6 Kanatlı Rüzgarlık – 399 TL

  • 🔥 Çakmaklı Pürmüz Seti – 399 TL

  • 🛢️ Gaz Kartuşu – 129 TL

  • 🛢️ Kartuş Tüp – 99 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

Çadır ve Uyku Ürünleri

  • Como 4 Kişilik Aile Çadırı – 9.900 TL

  • Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı – 26.900 TL

  • 🛏️ Dayton XL Şişme Kamp Matı – 2.290 TL

  • 🛏️ Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak – 4.990 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

  • 💤 Easy Travel Uyku Tulumu – 1.690 TL

  • ❄️ Tekerlekli Buzluk – 8.950 TL

  • ❄️ Buzluk – 2.750 TL

  • Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik – 4.299 TL

  • Balkonlu Çadır 6 Kişilik – 4.499 TL

  • 🛖 İglo Tipi Çadır 6 Kişilik – 7.790 TL

  • 🏕️ Otomatik Çadır 5 Kişilik – 1.599 TL

  • 🏖️ Cibinlikli Hamak – 799 TL

  • 🏕️ File Tente Çadır 7 Kişilik – 1.990 TL

  • 🚿 Kamp Duş ve Giyinme Kabini – 999 TL

  • 🪑 Fonksiyonel Kamp Sandalyesi – 2.499 TL

  • 🪑 Portatif Kamp Sandalyesi – 599 TL

  • 🎒 Kampçı Sırt Çantası – 1.499 TL

  • 🗂️ File Organizer – 159 TL

  • 🛏️ Çift Bölmeli Şişme Mat – 1.699 TL

  • 💤 Uyku Tulumu – 759 TL

  • 🛏️ Şişme Kamp Yastığı – 239 TL

BİM 2 Mayıs 2025 kataloğu! Piknik ürünlerini gören 09.00’da kapıya dikilecek

🪑 Kamp Sandalyeleri ve Tabureler

  • 🪑 Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi – 299 TL

  • 🪑 Kamp Sandalyesi – 289 TL

  • 🪑 Plastik Kollu Kamp Sandalyesi – 299 TL

  • 🪑 Tabure – 119 TL


    Fotoğraflar: AA