Bakanlık açıkladı: Eritme peynirle yapılan ürünlere yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren 'eritme peynir' tebliğinde kapsamı genişletme kararı aldı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında; 'kaşarlı pide' ya da 'kaşarlı sandviç' gibi ürünlerin satışına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Yeni kılavuz uyarınca, içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviçin adına, 'kaşarlı sandviç' yazılamayacak. İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan pide de, 'kaşarlı pide' olarak tüketiciye sunulamayacak. Bu tip ürünler, 'eritme peynirli pide' olarak sunulabilecek.