Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

A101, Nisan ayının ortasında müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda; ütü, süpürge, halı, tencere seti ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarla satışta olacak.
🖥️ Onvo QLED HD Google TV – 84.999 TL
🖥️ Onvo 85" Frameless Ultra QLED HD TV – 45.899 TL
📺 Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led TV – 8.499 TL
📺 Philips 55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV – 26.999 TL
🖨️ Canon G3430 Tanklı Yazıcı – 4.999 TL
🔊 Piranha 7880 Kablosuz Hoparlör – 549 TL
📱 Mipo M59 Cep Telefonu – 6.999 TL
🧹 Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge – 3.999 TL
🍵 English Home Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi – 1.399 TL
⚡ Pierre Cardin Çelik Kettle – 649 TL
🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası – 149 TL
💈 Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi – 279 TL
💨 Aprilla Saç Kurutma Makinesi – 599 TL
💆 Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti – 849 TL
⚖️ Sinbo Dijital Baskül – 239 TL
🧹 Fantom Carbon Dik Süpürge – 1.549 TL
🍯 360° Döner Kahvaltılık – 199 TL
🥣 Nehir Porselen Kase – 55 TL
🥣 Paşabahçe Frezya Kase 4'lü – 99,50 TL
🥤 Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü – 74,50 TL
🧃 Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü – 79,50 TL
☕ Borosilikat Kupa 3'lü – 84,50 TL
🍵 Borosilikat Çay Bardağı 6'lı – 169 TL
🫙 Bambu Kapaklı Kare Kavanoz (370 ml) – 79,50 TL
🛢️ Sprey Yağlık (100 ml) – 64,50 TL
💧 Desenli Matara (750 cc) – 55 TL
🧼 Bulaşık Süngeri Askısı – 20 TL
🍱 Saklama Kabı Seti 2'li – 99,50 TL
🍝 Süzgeç 3'lü – 159 TL
🔪 Pratik Basmalı Rondo (1500 ml) – 219 TL
🥫 Erzak Kabı – 79,50 TL
🪜 4+1 Merdiven – 749 TL
🧳 Roboom PP Büyük Boy Valiz – 879 TL
🧳 Roboom PP Orta Boy Valiz – 759 TL
🧳 Roboom PP Kabin Boy Valiz – 689 TL
🚙 Volta EV1 Elektrikli Araç – 229.990 TL
🛵 APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 39.990 TL
🍽️ Oyuncak Piknik Seti – 149 TL
🛒 Oyuncak Çekçekli Market Arabası – 289 TL
👶 Oyuncak Mini Puset – 129 TL
🐢 Oyuncak Bultak Kaplumbağa – 119 TL
☕ Oyuncak Mikser & Kahve Makinesi – 99,50 TL
🧹 Oyuncak Pilli Süpürge – 399 TL
🚧 Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları – 139 TL
🚂 Oyuncak Tren Seti – 249 TL
🥁 Oyuncak Şirin Davul – 99,50 TL
💇 Oyun Hamurlu Kuaför Seti – 99,50 TL
💅 Oyuncak Güzellik Seti (Fön Makineli) – 219 TL
🦇 Oyuncak Batman Oto Taşıyıcı Araç – 169 TL
🎨 Çantalı Boyama Kitabı – 39,50 TL
🎲 Tetris Denge Oyunu – 99,50 TL
🔫 Oyuncak Yumuşak Atış Silahı – 319 TL
🚗 Oyuncak Spor Arabalar – 129 TL
🎲 Kutu Oyunu Bil Bakalım – 149 TL
🎲 Kutu Oyunu Megapoly Junior – 149 TL
🦖 Oyuncak Dino Kepçe – 79,50 TL