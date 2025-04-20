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Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleriyle milyonlarca müşteriye hizmet veren A101, 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak dev aktüel kataloğunu duyurdu. Yağsız fritözden seramik tabanlı ütüye, toz torbasız süpürgeden epilasyon setine kadar onlarca üründe cazip indirimler dikkat çekiyor. Üstelik salon halısı, tencere seti, termos ve elektronik ürünlerde de fiyatlar adeta dibe vurdu.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:42 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:42
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

A101, Nisan ayının ortasında müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda; ütü, süpürge, halı, tencere seti ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarla satışta olacak.

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

📺 Elektronik Ürünler

  • 🖥️ Onvo QLED HD Google TV – 84.999 TL

  • 🖥️ Onvo 85" Frameless Ultra QLED HD TV – 45.899 TL

  • 📺 Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led TV – 8.499 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 📺 Philips 55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV – 26.999 TL

  • 🖨️ Canon G3430 Tanklı Yazıcı – 4.999 TL

  • 🔊 Piranha 7880 Kablosuz Hoparlör – 549 TL

  • 📱 Mipo M59 Cep Telefonu – 6.999 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

🧹 Ev Aletleri ve Küçük Elektronikler

  • 🧹 Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge – 3.999 TL

  • 🍵 English Home Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi – 1.399 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle – 649 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 🌀 Arzum El Blender Seti – 1.799 TL

  • 🧇 English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi – 1.799 TL

  • 👕 Kiwi Seramik Tabanlı Ütü – 999 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve – 279 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası – 149 TL

  • 💈 Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi – 279 TL

  • 💨 Aprilla Saç Kurutma Makinesi – 599 TL

  • 💆 Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti – 849 TL

  • ⚖️ Sinbo Dijital Baskül – 239 TL

  • 🧹 Fantom Carbon Dik Süpürge – 1.549 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

🍽️ Mutfak Gereçleri

  • 🍯 360° Döner Kahvaltılık – 199 TL

  • 🥣 Nehir Porselen Kase – 55 TL

  • 🥣 Paşabahçe Frezya Kase 4'lü – 99,50 TL

  • 🥤 Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü – 74,50 TL

  • 🧃 Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü – 79,50 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü – 84,50 TL

  • 🍵 Borosilikat Çay Bardağı 6'lı – 169 TL

  • 🫙 Bambu Kapaklı Kare Kavanoz (370 ml) – 79,50 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 🛢️ Sprey Yağlık (100 ml) – 64,50 TL

  • 💧 Desenli Matara (750 cc) – 55 TL

  • 🧼 Bulaşık Süngeri Askısı – 20 TL

  • 🍱 Saklama Kabı Seti 2'li – 99,50 TL

  • 🍝 Süzgeç 3'lü – 159 TL

  • 🔪 Pratik Basmalı Rondo (1500 ml) – 219 TL

  • 🥫 Erzak Kabı – 79,50 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

🧰 Ev ve Yapı Gereçleri

  • 🪜 4+1 Merdiven – 749 TL

  • 🧳 Roboom PP Büyük Boy Valiz – 879 TL

  • 🧳 Roboom PP Orta Boy Valiz – 759 TL

  • 🧳 Roboom PP Kabin Boy Valiz – 689 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 🎨 Casati Tavan Boyası 17,5 kg – 449 TL

  • 🎨 Casati Tavan Boyası 10 kg – 279 TL

  • 🎨 Casati Silikonlu Duvar Boyası – 399 TL

  • 🎨 Casati Panel Kapı Boyası – 599 TL

  • 📦 12 Gözlü Slim Organizer – 129 TL

  • 🧰 14" Takım Çantası – 189 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

🚗 Elektrikli Araçlar

  • 🚙 Volta EV1 Elektrikli Araç – 229.990 TL

  • 🛵 APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 39.990 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

🧸 Oyuncaklar

  • 🍽️ Oyuncak Piknik Seti – 149 TL

  • 🛒 Oyuncak Çekçekli Market Arabası – 289 TL

  • 👶 Oyuncak Mini Puset – 129 TL

  • 🐢 Oyuncak Bultak Kaplumbağa – 119 TL

  • Oyuncak Mikser & Kahve Makinesi – 99,50 TL

  • 🧹 Oyuncak Pilli Süpürge – 399 TL

  • 🚧 Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları – 139 TL

  • 🚂 Oyuncak Tren Seti – 249 TL

  • 🥁 Oyuncak Şirin Davul – 99,50 TL

  • 💇 Oyun Hamurlu Kuaför Seti – 99,50 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

  • 💅 Oyuncak Güzellik Seti (Fön Makineli) – 219 TL

  • 🦇 Oyuncak Batman Oto Taşıyıcı Araç – 169 TL

  • 🎨 Çantalı Boyama Kitabı – 39,50 TL

  • 🎲 Tetris Denge Oyunu – 99,50 TL

  • 🔫 Oyuncak Yumuşak Atış Silahı – 319 TL

  • 🚗 Oyuncak Spor Arabalar – 129 TL

  • 🎲 Kutu Oyunu Bil Bakalım – 149 TL

  • 🎲 Kutu Oyunu Megapoly Junior – 149 TL

  • 🦖 Oyuncak Dino Kepçe – 79,50 TL

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

Fotoğraflar: A101

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

Fotoğraflar: A101

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!

Fotoğraflar: A101

Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!
Evini Yenilemek İsteyenler A101’e Koşuyor! Süpürge, Ütü, Tost Makinesi ve Tencere Setinde Dev Kampanya!