Yeni evleneceklere büyük müjde! Beyaz eşyada %40’a varan dev indirim geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hafta sonu katıldığı televizyon programında yeni evlenecek çiftlere özel bir kampanyayı duyurdu. Beyaz eşyanın yüksek maliyetine dikkat çeken Bakan Göktaş, anlaşmalı markalarla yürütülecek protokol kapsamında genç çiftlere yüzde 10 ile 40 arasında indirim yapılacağını belirtti.

Göktaş, hem yerli üreticilerle hem de büyük dağıtım zincirleriyle görüşmelerin sürdüğünü ve çok yakında indirimin detaylarının resmî platformlardan duyurulacağını belirtti.

"Beyaz eşya çok maliyetli. Bu konuda bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlenecek çiftlere yönelik yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlamayı hedefliyoruz. Buradan tüm beyaz eşya firmalarına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu gençlerin yükünü hep birlikte hafifletelim."

Programda evlilik sürecinde gençlerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Bakan Göktaş, beyaz eşya alımında yaşanan maliyet yükünün farkında olduklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

🛒 KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Henüz tüm şartlar netleşmemekle birlikte, yapılacak indirimin:

2025 yılı içinde ilk kez evlenecek çiftleri kapsaması,

Evlilik cüzdanı ya da nişan belgesi gibi belgelerle başvuru yapılması,

Anlaşmalı markalardan yapılacak alışverişlerde geçerli olması bekleniyor.

Bu uygulamanın, hem beyaz eşya hem de ev tekstili, mobilya gibi diğer temel ihtiyaç alanlarına da yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

📌 HEDEF: HEM AİLELERİ DESTEKLEMEK HEM EKONOMİYİ CANLANDIRMAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu hamlesi yalnızca evlenecek çiftleri değil, aynı zamanda iç piyasada satışların durağan seyrettiği beyaz eşya sektörünü de canlandırmayı amaçlıyor. Bakanlık, özel sektörle el ele vererek hem sosyal hem ekonomik fayda yaratmayı hedefliyor.