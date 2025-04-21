SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini karşılıklı anlayış içinde yapıcı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek." dedi. Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Türkiye'nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı depo olmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:49
Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı gümrük vergisi kararları ile diğer ülkelerin misilleme tedbirlerinin küresel ekonomide büyük bir "toz duman" oluşturduğunu söyledi.

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı (AA)DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı (AA)

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS
Bu süreçte sürekli dinamik şekilde çalıştıklarına işaret eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ekonomiyle ilgili bakanlar olarak sürekli iletişim, istişare halindeyiz, kararlarımızı da tabii ki hükümet kararı olarak alıyoruz. Biz yüzde 10 ilave gümrük vergisini hem hak etmediğimizi düşünüyoruz hem de beklemiyoruz. Ama bu noktada ABD ile müzakerelerimizi karşılıklı anlayış içinde, pozitif bir ortamda, yapıcı şekilde yapacağız. Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Bolat, diğer ülkelerin küresel ticaretteki gelişmelerden nasıl etkileneceği ve bu durumun Türkiye'nin bu ülkelerle ticaretini nasıl etkileyeceği konularının önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölüm en az Türkiye-ABD ticaret ilişkileri kadar önemli, o noktada da hazırlıklar yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı depo olmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız. Aslında Dünya Ticaret Örgütü için de çok zor bir zaman çünkü tek taraflı kararlarla dünyada çok taraflı kural bazlı sistemde ciddi yara açıldı. Ümit ederiz ki küresel büyüme ve küresel ticaret açısından bu belirsizliğin faturası çok fazla olmadan ülkeler arasında uzlaşmaya varılır ve yeniden ticaret dünya büyümesinin motoru olmaya devam eder."

"GÜMRÜKLERDEKİ GEÇİŞLER KOLAYLAŞTIRILACAK"
Bolat, Suriye temaslarını da değerlendirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği yapma konusunda çalıştıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

Suriye'ye yönelik ambargoların kalkmasının önemine işaret eden Bolat, "Biz de yeni Suriye yönetiminin Türkiye'den büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Yeni Suriye yönetimiyle, güçlü, istikrarlı Suriye'nin kuruluşu, ayakta kalması ve Türkiye açısından da güçlü komşuluk ilişkileri oluşturması noktasında birlikte çalışacağız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında iki haftada bir yapılan düzenli koordinasyon toplantılarımızda da önemli konuları görüşüyoruz, Suriyeli muhataplarımızla da düzenli ve dinamik irtibat ve istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, ticaretin artması için gümrüklerdeki geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini bildirerek, aktarma, doldurma ve boşaltma işlemlerinin ülke içine taşınması konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

İki ülkenin ulaştırma bakanlıklarının birkaç hafta içinde bu konuyu anlaşmayla çözüp gümrükleri rahatlatacağını aktaran Bolat, "Böylece artık doyuma ulaşan ticaret geçişlerinin hızlanması sağlanacak. Türkiye'den Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Türkiye'ye geçişler sağlanacak. Kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasında gerek sanayi ürünlerinin ticareti gerekse yatırımlar ve hizmetler noktasında onlara öneride bulunduk, çalışacaklarını ifade ettiler. Sanayi bölgelerinin onarımı ve iki ülke arasındaki yatırımların hızlandırılması konu başlıklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önümüzdeki süreçte yürütecektir. Biz, bütün bakanlıklar olarak görevlerimizi ve yapacaklarımızı biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu. (DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu. (DHA)

"TÜKETİCİLERİMİZİN FAHİŞ FİYATLARLA MAĞDUR EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Bolat, zirai don ve etkileri konusunda da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile irtibat halinde olduklarını, öncelikle hasarın boyutunun tespit edilmesi ve kurtarılabilecek alanlar için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Don nedeniyle sert kabuklu meyveler konusunda hasarın söz konusu olduğunu hatırlatan Bolat, çiftçilerin zararlarının karşılanması ve destek konularının hasar tespit çalışmalarıyla ortaya çıkacağını ifade etti.

Zirai don (AA)Zirai don (AA)

Bolat, don olayının fiyatlara etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaz meyvelerinde önümüzdeki süreçte artışlar olabilir ama burada bunu fırsatçılığa çevirip fahiş fiyat politikalarına çevirenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Ama herkes de bilir ki tarımsal üretim olsun, sanayi üretimi olsun arz talep dengeleri bozulduğunda fiyat oynaklıkları ortaya çıkar. Biz Ticaret Bakanlığı olarak uygulamacı bakanlığız, elimizde ihracat ve ithalat anlamında kullanabileceğimiz yetkiler var. Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluyla bu konuları görüşerek ihracat ve ithalat konusunda alınması gereken tarım ürünleriyle alakalı özellikle dondan etkilenen ürünlerle alakalı gerekli kararları alırız. Ne üreticilerimizin zarar görmesine ne de tüketicilerimizin fahiş fiyatlarla mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konudaki düzenli denetimlerimiz iller, ilçeler bazında devam ediyor. Bu konuda müsterih olunsun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak
Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Borsa İstanbul
Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP’li İmamoğlu’nun 4x4’lük rüşvet çarkını açıkladı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Yeni keşif yükleniyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz!
ABD’deki Signalgate skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi
Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada
Galatasaray’da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı
Yürüyün, koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı
CHP’den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü’nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz
Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? İmralı heyetinde başka isim mi olacak? DEM Parti’den açıklama
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...
90+4’te gelen yıkım! Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP Yozgat’ta yalan ekti iftira biçti! Ocağımız battı geçinemiyoruz tiyatrosu çöktü... Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız