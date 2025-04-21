Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , burada yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı gümrük vergisi kararları ile diğer ülkelerin misilleme tedbirlerinin küresel ekonomide büyük bir "toz duman" oluşturduğunu söyledi.

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı (AA)

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS

Bu süreçte sürekli dinamik şekilde çalıştıklarına işaret eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ekonomiyle ilgili bakanlar olarak sürekli iletişim, istişare halindeyiz, kararlarımızı da tabii ki hükümet kararı olarak alıyoruz. Biz yüzde 10 ilave gümrük vergisini hem hak etmediğimizi düşünüyoruz hem de beklemiyoruz. Ama bu noktada ABD ile müzakerelerimizi karşılıklı anlayış içinde, pozitif bir ortamda, yapıcı şekilde yapacağız. Bu konuda ilk temaslar zaten yapıldı, bakanlar düzeyinde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Bolat, diğer ülkelerin küresel ticaretteki gelişmelerden nasıl etkileneceği ve bu durumun Türkiye'nin bu ülkelerle ticaretini nasıl etkileyeceği konularının önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölüm en az Türkiye-ABD ticaret ilişkileri kadar önemli, o noktada da hazırlıklar yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı depo olmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız. Aslında Dünya Ticaret Örgütü için de çok zor bir zaman çünkü tek taraflı kararlarla dünyada çok taraflı kural bazlı sistemde ciddi yara açıldı. Ümit ederiz ki küresel büyüme ve küresel ticaret açısından bu belirsizliğin faturası çok fazla olmadan ülkeler arasında uzlaşmaya varılır ve yeniden ticaret dünya büyümesinin motoru olmaya devam eder."

"GÜMRÜKLERDEKİ GEÇİŞLER KOLAYLAŞTIRILACAK"

Bolat, Suriye temaslarını da değerlendirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği yapma konusunda çalıştıklarını belirtti.