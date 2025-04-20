BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

🧀 GIDA ÜRÜNLERİ
🥣 5 KG Yarım Yağlı Yoğurt – 159,50 TL
🧀 1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir – 239 TL
🥛 1 L Yağlı Süt – 24,50 TL
🍔 2×135 G Dana Islak Hamburger – 69 TL
🐟 Türk Somon Füme – 99 TL
🌭 1000 G Piliç Kokteyl Sosis – 89 TL
🚗 Araba Figürlü Sütlü Çikolata – 24,50 TL
🥥 3'lü Paket Cocostar Bisküvi – 45 TL
🍓 Çilek Aromalı Kek – 7 TL
☕ Çikolatalı İçecek Tozu (2450 g) – 119 TL
🍎🍑 27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri – 219 TL
🍫 Milka Çikolata Çeşitleri – 45 TL
🍯🥜 Ballı Fıstık Ezmesi – 99 TL
🧼 TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ
🧽 750 G Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan – 129 TL
🧻 Tuvalet Kağıdı – 169 TL
🧺 Kağıt Havlu – 59 TL