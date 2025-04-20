BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

BİM 22 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta özellikle ev ihtiyaçları, atıştırmalıklar ve kişisel bakım kategorisinde cazip ürünler dikkat çekiyor. 5 kg yoğurt, tost peyniri, bebek bezi ve deterjan gibi temel ürünlerde fiyat avantajı sunulurken; gece lambası, parfüm ve çikolata çeşitleriyle raflar hem ekonomik hem şık seçeneklerle doluyor.