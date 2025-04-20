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BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL'ye düştü

22 Nisan Salı günü BİM rafları yine dolup taşıyor! Haftalık aktüel katalog kapsamında, kozmetik ürünlerinden bebek bezine, peynirden çikolata çeşitlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar sunuluyor. Özellikle kişisel bakım ürünleri ve şık gece lambası seçenekleri bu haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor. Alışveriş planı yapanlar için kaçırılmayacak fırsatlar listede...

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:14
BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

BİM 22 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta özellikle ev ihtiyaçları, atıştırmalıklar ve kişisel bakım kategorisinde cazip ürünler dikkat çekiyor. 5 kg yoğurt, tost peyniri, bebek bezi ve deterjan gibi temel ürünlerde fiyat avantajı sunulurken; gece lambası, parfüm ve çikolata çeşitleriyle raflar hem ekonomik hem şık seçeneklerle doluyor.

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

🧀 GIDA ÜRÜNLERİ

  • 🥣 5 KG Yarım Yağlı Yoğurt – 159,50 TL

  • 🧀 1000 G Yarım Yağlı Eritme Peynir – 239 TL

  • 🥛 1 L Yağlı Süt – 24,50 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • 🧈 3×180 G Labne – 109 TL

  • 🍰 San Sebastian Cheesecake – 139,50 TL

  • 🌭 Dana Kangal Sucuk – 195 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • 🍔 2×135 G Dana Islak Hamburger – 69 TL

  • 🐟 Türk Somon Füme – 99 TL

  • 🌭 1000 G Piliç Kokteyl Sosis – 89 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

🍫 ATISTIRMALIK VE İÇECEKLER

  • 🍪 Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi – 32 TL

  • 🍫 Sütlü Krema Dolgulu Çikolata – 49 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • 🚗 Araba Figürlü Sütlü Çikolata – 24,50 TL

  • 🥥 3'lü Paket Cocostar Bisküvi – 45 TL

  • 🍓 Çilek Aromalı Kek – 7 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • ☕ Çikolatalı İçecek Tozu (2450 g) – 119 TL

  • 🍎🍑 27'li Elma ve Şeftali Suyu Çeşitleri – 219 TL

  • 🍫 Milka Çikolata Çeşitleri – 45 TL

  • 🍯🥜 Ballı Fıstık Ezmesi – 99 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

🧼 TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ

  • 🧽 750 G Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan – 129 TL

  • 🧻 Tuvalet Kağıdı – 169 TL

  • 🧺 Kağıt Havlu – 59 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • 🚿 Palmolive Duş Jeli – 89 TL

  • 🧴 Gliss Şampuan – 89 TL

  • 🩸 Molped Hijyenik Ped – 59 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

  • 🧼 Neutrogena Peeling Jel – 99 TL

  • 💧 Neutrogena Sivilce Karşıtı Nemlendirici – 99 TL

  • 👶 Molfix Bebek Bezi – 329 TL

  • 🪥 Diş Macunu ve Fırça (Yetişkin - Çocuk) – 65 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

💄 KİŞİSEL BAKIM VE AKSESUAR

  • 🌸 Parfüm (Kadın - Erkek) – 199 TL

  • 🩳 Erkek Boxer – 129 TL

  • 💡 Mini Tost Gece Lambası – 69 TL

  • ✨ Hello Kitty Simli Vücut Spreyi – 69 TL

BİM 18-22 Nisan aktüel kataloğu! Şampuan 89 TL, kağıt havlu 59 TL’ye düştü

Fotoğraflar: BİM