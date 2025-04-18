Yemek kartına market harcama limiti getirildi mi? Market kullanım limiti ne kadar oldu?

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Yemek kartına market harcama limiti getirildi mi?

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.