Enerji sektörüne 1.036 yeni personel müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığa bağlı Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla 1.036 personel alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Enerji sektörümüzde insan kaynağını güçlendirmek üzere yeni bir adım atıyoruz. EÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1.036 yeni çalışma arkadaşımız kadromuza dâhil olacak" ifadelerini kullandı.

BEDAVA ENERJİ

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay konuştu: Yeşil hidrojeni Avrupa'ya ihraç ederek Türkiye'nin cari açığına katkı verebilecek bir dönem başladı. Geçen sene dünya genelinde yapılan kurulu gücün yüzde 85'i yenilenebilir enerjidir. Türkiye'de bu yüzde 98. Bizim sonsuz bir enerji kaynağımız var ve bu bedava.

STOPAJ ÇAĞRISI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyona paralel olarak iş yeri kiralarında yaşanan artışların, kiracılar için stopaj yükünü katladığını belirtti. Palandöken, "Enflasyonun artışıyla birlikte iş yeri kiralarında yüzde 100'e varan artışlar gerçekleşti. Bir de bunun stopajı var. Durum çifte vergilendirme gibi" dedi.