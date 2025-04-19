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Kaçak elektriğe neşter! Bakan Bayraktar'dan Şanlıurfa ve Mardin bölge temsilcileriyle önemli toplantı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın başkanlığında yapılan "kaçak elektrikle mücadele" konulu toplantıda, Şanlıurfa ve Mardin milletvekilleri ile valileri ve Dicle EDAŞ yöneticileri bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Kaçak elektriğe neşter! Bakan Bayraktar’dan Şanlıurfa ve Mardin bölge temsilcileriyle önemli toplantı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın başkanlığında başta Şanlıurfa ve Mardin milletvekili ve valileri ile bölgenin elektrik dağıtım şirketi Dicle EDAŞ'ın yöneticileri bakanlıkta "kaçak elektrikle mücadele" gündemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yapılan toplantıda dağıtım şirketi tarafından yapılan çalışmalar, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ise tarımsal sulama başta olmak üzere bölgedeki elektrik kesintileri ve fatura ödemelerine ilişkin vatandaşların talepleri dile getirildi.

Kaçak elektrik tespiti için sahaya girilmesinin engellenmesi ve ilgili durumun tarih ve konum bilgisi içerecek şekilde fotoğraf veya video ile kayıt altına alınması halinde, kaçak tespit ve tahakkuk işlemleri için dağıtım şebekesinde kullanılan uzaktan okuma ve izleme sistemi gibi teknolojik imkanlar kullanılabilecek.

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