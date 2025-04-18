PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Zirai don sonrası fahiş fiyata karşı 81 ilde denetim! Manipülasyona fırsat verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası denetimlerini yoğunlaştırdı. Buna göre, bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi. Fahiş fiyat uygulayan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ile stokçuluk yaptığı tespit edilen girişimlere yönelik ciddi yaptırımlar da devreye alınıyor. Bu kapsamda bir takvim yılında en az 3 defa stokçuluk yapanların iş yerleri 6 güne kadar kapatılabiliyor.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:09
Zirai don sonrası fahiş fiyata karşı 81 ilde denetim! Manipülasyona fırsat verilmeyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırırken ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi.

Malaya'da kayısı üreticileri, zirai don nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. (AA)Malaya'da kayısı üreticileri, zirai don nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. (AA)

MANİPÜLASYONA FIRSAT VERİLMEYECEK
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleşen ve birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası, bazı meyve ve sebze fiyatlarında artışa gidildiği yönünde tespitler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından, bu konuya dikkati çekerek süreci yakından takip ettiklerini, hasar tespit çalışmaları henüz tamamlanmadan her türlü manipülasyona neden olanlara fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı da kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa giderek vatandaşların mağdur olmasına sebep olan girişimlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bakanlık, arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal ürün ve gıda maddelerinin arz-talep dengesi ile zirai donun fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Bu kapsamda fırsatçı girişimlere yönelik Türkiye genelinde piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri yürütüldü.

Limon (AA)Limon (AA)

LİMON TEDARİKİNE STOK TAKİBİ
Zirai don olayından etkilenen iller başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaştırılan denetimlerde, 1271 firma ve 8 bin 476 ürün incelendi. Ayrıca, ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler yapıldı.

Burada, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları incelendi. Bakanlıkça limon tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmaması için stok takibi yapıldı.

Zirai don (AA)Zirai don (AA)

İLAVE TEDBİR VE DENETİMLER HAYATA GEÇİRİLECEK
Fahiş fiyat uygulayan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ile stokçuluk yaptığı tespit edilen girişimlere yönelik ciddi yaptırımlar da devreye alınıyor. Bu kapsamda bir takvim yılında en az 3 defa stokçuluk yapanların iş yerleri 6 güne kadar kapatılabiliyor.

Bu yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda, fahiş fiyat uygulayanlara 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimlerine ise 1 milyon 439 bin 300 lira ile 17 milyon 271 bin 600 lira arasında ceza uygulanabiliyor.

Gelecek dönemlerde de gıda arzının ve güvenliğinin korunması, vatandaşın makul fiyatlarla gıdaya ulaşımının sağlanması, piyasada oluşabilecek manipülatif fiyat hareketlerinin engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların paydaşlığıyla ilave tedbir ve denetimler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı da zirai don olayının ardından hasar tespitine odaklanarak, durumdan olumsuz etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacakBaşkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Vakıf Katılım
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!
ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Türk Telekom
ABD gazetesi New York Times yazdı: Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Türkiye’den Suriye’ye ticaret çıkarması! Ömer Bolat’ın Şam ziyaretinde neler yaşandı? Her alanda Türkiye’yi istiyorlar
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!
Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi