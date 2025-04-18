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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne gönderdiği mesajda, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Şimşek, "Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirmek" dedi. Küresel ticaret savaşları ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin, dost ülkelerle yürüttüğü ticaret ve kurallı yapısıyla dış şoklara karşı daha dayanıklı olduğunu belirten Şimşek, "Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 11:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne gönderdiği mesajda enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Türkiye ticaret savaşlarında avantajlı enflasyon tek haneye inecek!"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLIYIZ"
Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'de üretiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. Büyümeyi yönlendiren asıl unsur iç talep. İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye'nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir. Ticaretin büyük kısmını dost ve yakın ülkelerle yürütüyoruz. AB bizim gibi kural temelli ticaret sistemini savunuyor, bu da bizi dış şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi Asya'daki rakiplerimize oranla avantaj sunuyor.

Enflasyonla mücadelede hedef kalıcı tek haneEnflasyonla mücadelede hedef kalıcı tek hane

ENSLASYONLA MÜCADELEDE HEDEF KALICI TEK HANE
Türkiye'de nüfus yaşlanmaya başladı ama en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyoruz. Küresel savunma harcamalarının arttığını görüyoruz. Son 25 yılda 2 kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. AB önümüzdeki 4 yılda 800 milyar euroya kadar kaynak aktarmak için mali kuralları esnetti. Küresel savunma harcamalarındaki artış Türkiye'ye fırsatlar sunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda. Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık. Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor.

Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağladık. Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici yavaşlamaya neden olabilir. Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimsek olamk için güçlü gerekçelerimiz var. Kriz önemli fırsatlar barındırıyor.

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