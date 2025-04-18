Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda. Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık. Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor.

Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağladık. Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici yavaşlamaya neden olabilir. Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimsek olamk için güçlü gerekçelerimiz var. Kriz önemli fırsatlar barındırıyor.