Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne gönderdiği mesajda enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLIYIZ"
Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'de üretiliyor.