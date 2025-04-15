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Benzine zam yolda! O gün 00.00'dan önce depoyu doldurmayan pişman olacak

Petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeler, akaryakıt tabelalarını yeniden hareketlendirecek gibi görünüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de sürücüleri ilgilendiren dikkat çekici bir değişiklik yolda. Yapılacak zamla ilgili kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:57 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:57
Benzine zam yolda! O gün 00.00’dan önce depoyu doldurmayan pişman olacak

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Brent petrol sakin ama akaryakıt piyasası fırtına öncesi sessizliğe büründü. Perşembe günü itibarıyla devreye girmesi beklenen bir düzenleme, litre fiyatlarını yeniden şekillendirebilir.

1 TL ZAM YOLDA

Petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, Türkiye'de pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 18 Nisan Perşembe gününden itibaren yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte özellikle şehirlerarası fiyat farkları daha da belirginleşebilir.

🔍 Zammın Nedeni Ne?

Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının son günlerde 64 dolar civarında seyretmesine rağmen, döviz kuru dalgalanmaları ve rafineri fiyat ayarlamalarının zammın temel nedenleri arasında olduğunu belirtiyor. Uluslararası piyasalarda akaryakıt ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesi, iç piyasada satış fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

🏙️ ŞEHİR ŞEHİR MEVCUT BENZİN FİYATLARI (15 NİSAN 2025)

🛢️ İstanbul

  • Avrupa Yakası: Benzin 44,18 TL | Motorin 44,33 TL | LPG 27,39 TL

  • Anadolu Yakası: Benzin 44,03 TL | Motorin 44,21 TL | LPG 26,79 TL

🛢️ Ankara

  • Benzin: 44,77 TL

  • Motorin: 45,10 TL

  • LPG: 27,29 TL

🛢️ İzmir

  • Benzin: 45,13 TL

  • Motorin: 45,46 TL

  • LPG: 27,24 TL

📅 PERŞEMBE GÜNÜ NE OLACAK?

Beklenen 1 TL'lik zamla birlikte benzin fiyatlarının İstanbul'da 45 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 46 TL'yi aşması öngörülüyor. Böylece akaryakıt maliyetleri, yaz sezonu öncesi araç sahipleri ve nakliye sektörünü daha da zorlayacak bir seviyeye ulaşabilir.

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