Benzine zam yolda! O gün 00.00’dan önce depoyu doldurmayan pişman olacak

Brent petrol sakin ama akaryakıt piyasası fırtına öncesi sessizliğe büründü. Perşembe günü itibarıyla devreye girmesi beklenen bir düzenleme, litre fiyatlarını yeniden şekillendirebilir.

1 TL ZAM YOLDA

Petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, Türkiye'de pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 18 Nisan Perşembe gününden itibaren yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte özellikle şehirlerarası fiyat farkları daha da belirginleşebilir.

🔍 Zammın Nedeni Ne?

Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının son günlerde 64 dolar civarında seyretmesine rağmen, döviz kuru dalgalanmaları ve rafineri fiyat ayarlamalarının zammın temel nedenleri arasında olduğunu belirtiyor. Uluslararası piyasalarda akaryakıt ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesi, iç piyasada satış fiyatlarına da zam olarak yansıyor.