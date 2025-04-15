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Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

Altın fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte takı tercihlerine dair tartışmalar da gündemde. Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, özellikle düğün sezonu öncesi vatandaşları uyardı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:13
Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte, düğün alışverişi yapacak çiftler arasında ucuz alternatiflere yönelim arttı. Ancak finans uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada bu eğilime sert bir uyarıda bulundu.

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

🎙️ "ALTIN 2025'İN HEM GÖZDESİ HEM SINAVI"

İslam Memiş, 2025 yılı için altın yatırımında kritik bir döneme girildiğini belirtti. Jeopolitik risklerin henüz fiyatlanmadığını vurgulayan uzman, esas yükselişin 2026 yılının 3. çeyreğinde görüleceğini belirtti.

🔹 Hedef: 4500 TL

Gram altın için yıl sonu hedefini 4500 TL olarak koruyan Memiş, yükselişin beklenenden erken gerçekleştiğine dikkat çekti. Küçük yatırımcıların "yüksekten satayım, sonra ucuzken geri alırım" şeklindeki stratejilerinin artık geçerli olmadığını belirten uzman, bu yaklaşımın ciddi zarar doğurabileceğini söyledi.

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

💡 KÜÇÜK MİKTARLARLA YATIRIM YAPIN

Altının artık kısa vadeli al-sat için uygun olmadığını belirten Memiş, vatandaşlara uzun vadeli düşünmeyi öneriyor:

"Altın biriktirip ev veya arsa almak isteyenler için doğru bir araçtır. Ancak sık bozdurmak büyük risk içerir. Özellikle küçük yatırımcıların azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok, sahip olunan miktara odaklanması gerekiyor."

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

👰‍♀️ DÜĞÜN SEZONUNDA TAKI KRİZİ: KÜÇÜK GRAMAJLAR YASAKLANDI

Altın fiyatlarındaki artışla birlikte düğün takılarında da büyük değişim yaşanıyor. Artık 0.25 ve 0.50 gram altınlar yasaklandığı için, dar gelirli vatandaşların hediye geleneklerini sürdürmesi oldukça zorlaştı. Memiş, bu yasağa anlam veremediğini belirterek, şunları söyledi:

"Zaten 1 gram altın alamayan bu insanlar, düşük gramajlı takılarla katkıda bulunuyordu. Şimdi bu da engellenmiş durumda."

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

⚠️ 8 AYAR ALTINA DİKKAT: UCUZ AMA GERİ SATILAMAZ

Son günlerde artan 8 ve 12 ayar altınlara olan talebi de değerlendiren Memiş, bu altın türlerinin yatırım için uygun olmadığını söyledi.

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

🔴 Tehlikeleri Şunlar:

  • Kolayca kararabiliyor

  • Yüksek işçilik maliyetine sahip

  • Kuyumcular tarafından geri alınmıyor

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

Memiş'in tavsiyesi net:

"Yatırım yapmak isteyenler, minimum 22 ayar; tercihen 24 ayar ve paketli 999.9 saflıkta altınlara yönelmeli."

Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!
Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!
Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!
Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!