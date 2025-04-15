Düğün sezonu öncesi İslam Memiş uyardı! Bu altını almayın: Geri satılmıyor, kararıyor, zarar ettiriyor!

Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte, düğün alışverişi yapacak çiftler arasında ucuz alternatiflere yönelim arttı. Ancak finans uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada bu eğilime sert bir uyarıda bulundu.

🎙️ "ALTIN 2025'İN HEM GÖZDESİ HEM SINAVI" İslam Memiş, 2025 yılı için altın yatırımında kritik bir döneme girildiğini belirtti. Jeopolitik risklerin henüz fiyatlanmadığını vurgulayan uzman, esas yükselişin 2026 yılının 3. çeyreğinde görüleceğini belirtti. 🔹 Hedef: 4500 TL Gram altın için yıl sonu hedefini 4500 TL olarak koruyan Memiş, yükselişin beklenenden erken gerçekleştiğine dikkat çekti. Küçük yatırımcıların "yüksekten satayım, sonra ucuzken geri alırım" şeklindeki stratejilerinin artık geçerli olmadığını belirten uzman, bu yaklaşımın ciddi zarar doğurabileceğini söyledi.

💡 KÜÇÜK MİKTARLARLA YATIRIM YAPIN Altının artık kısa vadeli al-sat için uygun olmadığını belirten Memiş, vatandaşlara uzun vadeli düşünmeyi öneriyor: "Altın biriktirip ev veya arsa almak isteyenler için doğru bir araçtır. Ancak sık bozdurmak büyük risk içerir. Özellikle küçük yatırımcıların azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok, sahip olunan miktara odaklanması gerekiyor."

👰‍♀️ DÜĞÜN SEZONUNDA TAKI KRİZİ: KÜÇÜK GRAMAJLAR YASAKLANDI Altın fiyatlarındaki artışla birlikte düğün takılarında da büyük değişim yaşanıyor. Artık 0.25 ve 0.50 gram altınlar yasaklandığı için, dar gelirli vatandaşların hediye geleneklerini sürdürmesi oldukça zorlaştı. Memiş, bu yasağa anlam veremediğini belirterek, şunları söyledi: "Zaten 1 gram altın alamayan bu insanlar, düşük gramajlı takılarla katkıda bulunuyordu. Şimdi bu da engellenmiş durumda."