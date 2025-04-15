Kadraj Galeri Kadraj İkon 80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

Acil nakit ihtiyacı olanlar için İNG, VakıfBank ve Yapı Kredi 80 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Aylık taksit, faiz oranı ve toplam geri ödeme detaylarını haberimizde araştırdık.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:27
80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

Acil nakit ihtiyacı yaşayan binlerce kişi, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarını mercek altına aldı. 80.000 TL gibi yüksek tutarlarda kredi çekecek olan vatandaşlar, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarlarını karşılaştırarak en avantajlı seçeneği bulmak istiyor. ING, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin güncel faiz oranları ve kredi geri ödeme detayları bu haberde...

80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

💡 80 Bin TL İhtiyaç Kredisi Karşılaştırma Tablosu (36 Ay Vade)

Banka Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Ekstra Özellik
Yapı Kredi 3,89 9.055 109.190 3 aya kadar erteleme fırsatı
ING 4,09 9.188 110.717 Dijital başvuru kolaylığı
VakıfBank 4,79 9.661 116.395 Kamu çalışanlarına özel faiz avantajı

Bu tabloda dikkat çeken ilk nokta, en düşük faiz oranının Yapı Kredi tarafından sunulması. 80 bin TL kredi çeken bir kişi, bu bankada toplamda yaklaşık 109 bin TL ödeme yapıyor. En yüksek taksit ve toplam ödeme ise VakıfBank'ta görülüyor.

80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

📌 Bankaların Kredi Kampanyaları Detaylı İncelemesi

🟩 Yapı Kredi: Düşük Faiz, Erteleme Avantajı

Yapı Kredi, %3,89 faiz oranı ile dikkat çekerken, kullanıcılarına 3 aya kadar kredi öteleme imkanı da sunuyor. 36 ay vadeli bu kredide aylık taksit tutarı yaklaşık 9.055 TL olup, toplam ödeme 109.190 TL'ye ulaşıyor.

80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

🟧 ING: Orta Seviye Faiz ve Dijital Kolaylık

%4,09 faiz oranı ile ING, dijital kanallar üzerinden hızlı başvuru fırsatı sağlıyor. Aylık taksit tutarı 9.188 TL olan bu kredide toplam ödeme 110.717 TL seviyesinde. Şubeye gitmeden tüm işlemleri tamamlamak mümkün.

80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

🟨 VakıfBank: Kamuya Özel Destekli Paket

VakıfBank ise %4,79 faiz oranı ile kredi sunuyor. Kamu personeline özel kampanyalarla cazip hale gelen bu seçenekte, aylık ödeme 9.661 TL, toplam ödeme ise 116.395 TL olarak hesaplanıyor.