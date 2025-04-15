80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

Banka Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Ekstra Özellik Yapı Kredi 3,89 9.055 109.190 3 aya kadar erteleme fırsatı ING 4,09 9.188 110.717 Dijital başvuru kolaylığı VakıfBank 4,79 9.661 116.395 Kamu çalışanlarına özel faiz avantajı

Bu tabloda dikkat çeken ilk nokta, en düşük faiz oranının Yapı Kredi tarafından sunulması. 80 bin TL kredi çeken bir kişi, bu bankada toplamda yaklaşık 109 bin TL ödeme yapıyor. En yüksek taksit ve toplam ödeme ise VakıfBank'ta görülüyor.