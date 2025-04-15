80.000 TL nakit para lazım! Geri ödemesi kaç TL olur? İNG, Yapı Kredi, VakıfBank taksit tabloları

Acil nakit ihtiyacı olanlar için İNG, VakıfBank ve Yapı Kredi 80 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Aylık taksit, faiz oranı ve toplam geri ödeme detaylarını haberimizde araştırdık.
|Banka
|Faiz Oranı (%)
|Aylık Taksit (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|Ekstra Özellik
|Yapı Kredi
|3,89
|9.055
|109.190
|3 aya kadar erteleme fırsatı
|ING
|4,09
|9.188
|110.717
|Dijital başvuru kolaylığı
|VakıfBank
|4,79
|9.661
|116.395
|Kamu çalışanlarına özel faiz avantajı
Bu tabloda dikkat çeken ilk nokta, en düşük faiz oranının Yapı Kredi tarafından sunulması. 80 bin TL kredi çeken bir kişi, bu bankada toplamda yaklaşık 109 bin TL ödeme yapıyor. En yüksek taksit ve toplam ödeme ise VakıfBank'ta görülüyor.