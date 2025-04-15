Türk şirketleri Libya’daki 4 kentte kalkınma projeleri hayata geçirecek

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu tarafından yapılan açıklamada kalkınma projeleriyle ilgili bilgi verildi.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu'nun, Libco İnşaat ve Cevahir Yapı ile yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli sözleşmeler imzaladığı kaydedildi.

Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk'a yönelik kalkınma projelerinin, kamu hastaneleri kurulmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla altyapının geliştirilmesi, yol inşası ve bakımını içerdiği aktarıldı.

Türk şirketleri, özellikle Bingazi'de inşaat ve altyapıyı kapsayan çok sayıda proje yürütüyor.