50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

Nakit ihtiyacı olan tüketicilere bankalardan peş peşe fırsatlar geliyor. 14 Nisan 2025 itibarıyla tam 9 banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, bazı bankalarda taksitli nakit avans seçenekleri de devreye alındı.
🟢 FAİZSİZ KAMPANYALAR YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL
Enpara:
📌 50.000 TL'ye kadar
🗓️ 6 aya varan vade
%0 faiz, masrafsız!
Yeni müşterilere özel kampanya.
Başvuru: Hemen dijital kanallardan!
QNB Finansbank:
📌 Toplam 55.000 TL'ye kadar
🗓️ 3 ay vadeli kredi + taksitli nakit avans
%0 faiz oranı
Yeni müşteri kampanyası!
Akbank:
📌 50.000 TL'ye kadar
🗓️ 3 ay vade
%0 faiz oranı ile kısa vadeli çözüm
Hızlı başvuru imkanı!
Garanti BBVA:
📌 75.000 TL'ye kadar toplam kredi fırsatı
🗓️ 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi + taksitli nakit avans
%0 faiz!
İş Bankası:
📌 55.000 TL'ye kadar
🗓️ 3 ay vadeli taksitli nakit avans + 1 ay vadeli ek hesap
%0 faiz avantajı!
🟡 DÜŞÜK FAİZLİ 12 AY VADELİ SEÇENEKLER
12 ay vadeyi tercih edenler için ise %2,99'dan başlayan faiz oranları ile seçenekler mevcut.