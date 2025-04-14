50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

Nakit ihtiyacı olan tüketicilere bankalardan peş peşe fırsatlar geliyor. 14 Nisan 2025 itibarıyla tam 9 banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, bazı bankalarda taksitli nakit avans seçenekleri de devreye alındı.