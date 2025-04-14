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50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik cazip fırsatları birbiri ardına açıklarken bankaşar sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurdu. Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank ve daha birçok banka; faizsiz, masrafsız ve hızlı onaylı kredi seçenekleriyle öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 20:28
50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

Nakit ihtiyacı olan tüketicilere bankalardan peş peşe fırsatlar geliyor. 14 Nisan 2025 itibarıyla tam 9 banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, bazı bankalarda taksitli nakit avans seçenekleri de devreye alındı.

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

🟢 FAİZSİZ KAMPANYALAR YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

  • Enpara:

    • 📌 50.000 TL'ye kadar

    • 🗓️ 6 aya varan vade

    • %0 faiz, masrafsız!

    • Yeni müşterilere özel kampanya.

    • Başvuru: Hemen dijital kanallardan!

  • QNB Finansbank:

    • 📌 Toplam 55.000 TL'ye kadar

    • 🗓️ 3 ay vadeli kredi + taksitli nakit avans

    • %0 faiz oranı

    • Yeni müşteri kampanyası!

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • Akbank:

    • 📌 50.000 TL'ye kadar

    • 🗓️ 3 ay vade

    • %0 faiz oranı ile kısa vadeli çözüm

    • Hızlı başvuru imkanı!

  • Garanti BBVA:

    • 📌 75.000 TL'ye kadar toplam kredi fırsatı

    • 🗓️ 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi + taksitli nakit avans

    • %0 faiz!

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • İş Bankası:

    • 📌 55.000 TL'ye kadar

    • 🗓️ 3 ay vadeli taksitli nakit avans + 1 ay vadeli ek hesap

    • %0 faiz avantajı!

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • DenizBank:

    • 📌 Toplam 45.000 TL'ye kadar

    • 🗓️ 3-6 ay vade seçenekleri

    • %0 faiz fırsatı

    • Yeni müşterilere özel!

  • Yapı Kredi:

    • 📌 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz avans

    • 🗓️ HangiKredi'ye özel "HK20BIN" kodu ile!

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

🟡 DÜŞÜK FAİZLİ 12 AY VADELİ SEÇENEKLER

12 ay vadeyi tercih edenler için ise %2,99'dan başlayan faiz oranları ile seçenekler mevcut.

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • DenizBank:

    • %3,19 faiz oranı

    • Aylık taksit: 5.373,15 TL

    • Toplam geri ödeme: 64.765,30 TL

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • QNB Finansbank:

    • %3,84 faiz oranı

    • Aylık taksit: 5.638,73 TL

    • Toplam geri ödeme: 67.952,26 TL

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • İş Bankası:

    • %4,30 faiz oranı

    • Aylık taksit: 5.830,53 TL

    • Toplam geri ödeme: 70.253,86 TL

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

  • Garanti BBVA:

    • %5,34 faiz oranı

    • Aylık taksit: 6.275,65 TL

    • Toplam geri ödeme: 75.595,30 TL

50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bahar kampanyası! Bankalardan %0 faizli nakit ödeme

Fotoğraflar: AA