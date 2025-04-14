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Çiftçinin güvencesi tarım sigortaları! Poliçe nasıl yaptırılır? Prim indirimi uygulanıyor mu?

Nisan ayında yaşanan soğuk hava ve don olaylarının tarım üzerindeki etkisi, iklim değişikliğiyle birlikte tarım sigortalarının önemini artırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Çiftçinin güvencesi tarım sigortaları! Poliçe nasıl yaptırılır? Prim indirimi uygulanıyor mu?

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Nisan'da soğuyan havanın etkisiyle bazı bölgelerde don olayları yaşanması ve iklim değişikliğiyle ilgili süreçler, tarım sigortalarının önemini bir kat daha artırdı. İşte tarım sigortalarına ilişkin detaylar:

TARSİM TARAFINDAN HANGİ BRANŞLARDA VE OLAYLARDA SİGORTA ÖDEMESİ YAPILIYOR?
Bitkisel ürün, köy bazlı verim, gelir koruma, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, su ürünleri hayat, arıcılık, ipek böceği ve gelir koruma branşlarında sigorta ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, dolu riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem, sel ve su baskını ek risklerinin neden olduğu miktar kaybı ve dolu riskinin sebep olduğu kalite kaybıyla isteğe bağlı olarak don riskinin ürünlerde neden olduğu miktar kaybı güvence altına alınabiliyor.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İÇİN BAKANLIK KAYIT SİSTEMİNE KAYDOLMA ŞARTI VAR MI?
Üreticilerin, Tarım Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinde, branş bazında Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydolmaları ve bilgilerini her yıl güncellemeleri gerekiyor.

POLİÇE NASIL YAPTIRILIR?
Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili şirketlerin acenteleri tarafından düzenlenebiliyor.

PRİM İNDİRİMİ UYGULANIYOR MU?
Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda yüzde 5, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde yüzde 5 indirim yapılıyor. Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halindeyse yüzde 10 indirim yapılırken; engelli, şehit ve gazi yakınlarına ve sözleşmeli üretim kapsamında da çeşitli indirimler uygulanıyor.

TAZMİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?
Sigortalarda hasar dosyasındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içinde sigortalıya ödenir. Bitkisel Ürün Sigortası branşının özelliğinden dolayı tazminat, poliçe bitiş (hasat) tarihinden önce ödeme yapılmaz. Ancak yüzde 100 tam hasarlarda poliçe vadesinden önce de ödeme yapılabilir.

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