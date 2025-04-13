Google’a ceza! Bakan Uraloğlu duyurdu: Hukuki düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Google algoritmasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, çalışmalar yapıldığını belirterek hukuki düzenlemenin geldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.