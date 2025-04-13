Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasını mercek altına aldı! 67 firmaya 93 milyon TL ceza

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiği, tüketicilerin hızlı ve kolay şekilde erişilebilen çevrimiçi mağazalardan alışveriş yapma eğilimi arttığı belirlenmiş olup, konuyla ilgili olarak düzenlemelerimiz hızlı bir şekilde uygulamaya konulmuştur.

Tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün tüketici tarafından deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirmiş ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra, tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususlar yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede;

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)Cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi, kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması, sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi, gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmıştır.