SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasını mercek altına aldı! 67 firmaya 93 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı son 6 ayda e-ticaret piyasası denetimlerinde kampanyalı alışverişlerde teslimin olmadığını ya da para iadesinde yaşanan problemler nedeniyle 67 firmaya 93 milyon TL'lik idari para cezası uygulandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 09:19
Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasını mercek altına aldı! 67 firmaya 93 milyon TL ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiği, tüketicilerin hızlı ve kolay şekilde erişilebilen çevrimiçi mağazalardan alışveriş yapma eğilimi arttığı belirlenmiş olup, konuyla ilgili olarak düzenlemelerimiz hızlı bir şekilde uygulamaya konulmuştur.
Tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün tüketici tarafından deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirmiş ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra, tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususlar yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede;

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)Cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi, kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması, sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi, gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Uygulamaya ilişkin olarak da sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya tarafımıza intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)

67 FİRMAYA 93 MİLYON TL CEZA!

Ticaret Bakanlığı olarak son 6 ayda toplamda e-ticaret denetimlerimizde 67 firmaya 93 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ticaret Bakanlığı olarak bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması, ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise, 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, hali hazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ticaret Bakanlığı olarak, değişen alış-veriş alışkanlıklarıyla birlikte, tüketicilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklarının korunması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için Bakanlığımızca 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP İBB’deki yolsuzluğu vatandaşa fatura etti! Fişleme skandalı, Avcılar’da metrobüs Esenyurt’ta İSKİ faciası, Üsküdar’da ödenmeyen maaşlar
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat’a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede
Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar...
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik
Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası o isimlere şok sözler: Vasıfsızlar
Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı’nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar! İşte o liderler
CHP’de yeni MYK belli oldu: Mavi Vatan’a masal diyen Namık Tan listede!
Down sendromlu Mert Affan oyun alanına alınmamıştı! Vicdan sızlatan olayda 4 çalışan gözaltına alındı | İlk vukuatları da değilmiş...
Kartal’a bir haller oldu! Beşiktaş - Başakşehir: 0-2 | MAÇ SONUCU
CHP’nin Sözcüsü sabotaj peşinde! 13 istek iddiası yalan çıktı
Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldi
Beşiktaş divan kurulu toplantısında ortalık karıştı: Hasan Arat’a yumruklu saldırı! Tevfik Yamantürk’e olay sözler ve Serdal Adalı’dan ilk açıklama
Trump zeka testi yaptırdı! Bütün soruları bildim dedi: Biden’a bilişsel gönderme
Donald Trump ile Elon Musk arasında kriz! Başkan İhtiyacım yok dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Suriye mesajı: Küllerinden doğuyor
Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü