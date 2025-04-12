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Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Yeni aylıklar ne olacak? Emekli ve memurların maaşı yüzde kaç artacak?

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Anketteki enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerininzam oranı yüzde 17.91’i bulacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Yeni aylıklar ne olacak? Emekli ve memurların maaşı yüzde kaç artacak?

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Bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak emeklilere, 2025'in ikinci maaş zammı da Temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı.

Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış olmuştu. Temmuz ayındaki zam oranını da 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı gösterecek. Şu ana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için geriye 3 veri kaldı.

ANKETTEN NE ÇIKTI?
Zam oranı merakla beklenirken, ilk ipucu geldi. Merkez Bankası, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.07, Mayıs enflasyonu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu da yüzde 1.70 olarak tahmin edildi. Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.91 olarak gerçekleşecek.

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Yeni aylıklar ne olacak? Emekli ve memurların maaşı yüzde kaç artacak?(Takvim Gazetesi)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Yeni aylıklar ne olacak? Emekli ve memurların maaşı yüzde kaç artacak?(Takvim Gazetesi)

EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak. Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.

MEMUR NE ALACAK?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ilişkin de ipucu verdi. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon anketteki tahminlere göre yüzde 17.91 çıkarsa memurların ve memur emeklilerinin farkı yüzde 11.24'ü bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.80'e ulaşacak.

VERİLER NE GÖSTERİYOR?
3 aylık TÜFE: % 10.06
Nisan TÜFE tahmini: % 3.07
Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20
Haziran TÜFE tahmini: % 1.70
Buna göre 6 aylık TÜFE: % 17.91
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 17.91
Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: % 11.24
Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 16.80

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