SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu kararı açıkladı: Kozmetik sektöründeki üç şirkete 31,4 milyon lira ceza!

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete ceza yağdırdı. Buna göre, rekabet kanununu ihlal eden şirketlere 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:28
Rekabet Kurulu kararı açıkladı: Kozmetik sektöründeki üç şirkete 31,4 milyon lira ceza!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu (AA)Rekabet Kurumu (AA)

LİSTEDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kozmetik sektörü (AA)Kozmetik sektörü (AA)

31 MİLYON 395 BİN LİRA CEZA
Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih
Sustalı Ceylan
6.5 milyon memur ve memur emeklisine farklı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de
İsrail gazetesi Tel Aviv’in seçeneği kalmadı dedi! Suriye’de üstünlük Ankara’nın
Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı
Türk Telekom
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almıştı! Ekrem İmamoğlu bu kez tehditten hakim karşısına çıktı
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
CANLI | Piyasalarda ralli! ABD Çin’e vergileri yüzde 145’e yükseltti Trump Meksika Teksas’tan su çalıyor dedi
Grand Kartal Otel’deki yangında yeni gelişme! Rapor ihmalleri ortaya koydu! Personel telefonla kime haber verdi?
CHP kurultayında şaibe soruşturması! Takvim o belgeye ulaşmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı! 552 kişi incelemede
4. Antalya Diplomasi Forumu başladı! Açılış konuşması Başkan Erdoğan’dan
Meteoroloji’den 25 ile uyarı! Bugün ve cumartesiye dikkat! Hava buz kesecek! Kar alarmı verildi
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye’deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Yatay geçişte durumum yok diyen İmamoğlu’nun o dönem İMAŞ’tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı
Şenpiliç’ten ölümcül bakteri çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden toplatıyor! Tüketenler ne yapmalı, Listeria bakterisi nedir?
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!