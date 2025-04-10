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Bakanlık duyurdu: Çalışan anneye ayda 23 bin TL destek!

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AB ile birlikte finanse edilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazına başvuruların sürdüğünü ve üç ildeki 3 bin 500 annenin yararlanacağını açıkladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Bakanlık duyurdu: Çalışan anneye ayda 23 bin TL destek!

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışan annelere maddi destek sağladığı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazına başvurular sürüyor. AB ile birlikte finanse edilen projeden üç ildeki 3 bin 500 anne yararlanacak.

Kimler başvurabilir?
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden,

Hizmet akdiyle işverene bağlı olarak (4a sigortalısı olarak) tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan,

0-24 aylık çocuğu olan,

Çocuğuna baktırmak üzere 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını diplomayla (lise, üniversite) veya İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle ya da üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendiren bir bakıcıyı sigortalı istihdam eden anneler başvurabiliyor.

Nasıl başvuruluyor?
sgk.gov.tr veya e-Devlet üzerinden ön kayıt işlemi yapılıyor.

Aylık destek tutarı ne kadar?
Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 21 bin 180 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani yaklaşık 23 bin 257 lira hibe destek sağlanacak. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (10 bin 590 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (12 bin 666 lirayı) bulacak.

Destek süresi ne kadar?
Anneler çocuğu 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten faydalanabiliyor.

Kaç kişi yararlanacak?
İllere göre faydalanıcı kontenjanları şöyle:
İstanbul: 1.650 tam zamanlı + 100 yarı zamanlı
Ankara: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı
İzmir: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı.

DOĞUM YARDIMINA İLGİ BÜYÜK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını söyledi. Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var" diye konuştu.

BAKICI DESTEĞİNE BAŞVURU SÜRÜYOR
3 ildeki çalışan annelere çocukları 3 yaşına gelene kadar sağlanacak bakıcı desteği için başvurular sürüyor. Aylık destek tam zamanlı çalışan annelerde 510, özel gereksinimli çocuğu olanlar için de 560 bin euro...

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