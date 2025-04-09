FED kararı Nisan 2025: Gözler altın fiyatlarında! FED faiz kararı sonrası gram, çeyrek altın artacak mı?

Özellikle altın, döviz ve kripto para yatırımcıları için kritik önemdeki tutanaklar, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi kararının ardından daha da yakından takip ediliyor.

🕰️ FED (FOMC) TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 21:00'de yayınlanacak. Tutanaklarda, üyelerin faiz politikası ve bilanço küçültme stratejileri hakkındaki değerlendirmeleri ön planda olacak.

📊 FED MART AYINDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU ABD Merkez Bankası, Mart ayındaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %4,25 - %4,50 aralığında sabit tuttu. Karar, 1'e karşı 11 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranının sabit tutulmasını desteklediğini ancak bilanço küçültme hızının korunması gerektiğini vurguladı. Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı aralığının korunduğu belirtildi.

🪙 FED TUTANAKLARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: NE BEKLENİYOR? Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı sonrası dengede kalmış olsa da, bugün açıklanacak tutanakların ardından yeni bir yön arayışına girebilir.

Analistlerin genel görüşüne göre: Şahin mesajlar gelirse: Fed üyeleri enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergilerse, dolar güçlenir ve altın fiyatlarında baskı görülebilir.

Güvercin sinyaller verilirse: Olası bir faiz indirimi sinyali veya ekonomik yavaşlamaya dikkat çekilirse, altın güvenli liman talebiyle yükselişe geçebilir. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergileri sonrası oluşan küresel belirsizlik, altını daha da cazip hale getiriyor. Küresel jeopolitik risklerin artması, altına olan talebi güçlendirebilir.