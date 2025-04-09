FED kararı Nisan 2025: Gözler altın fiyatlarında! FED faiz kararı sonrası gram, çeyrek altın artacak mı?

Özellikle altın, döviz ve kripto para yatırımcıları için kritik önemdeki tutanaklar, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi kararının ardından daha da yakından takip ediliyor.
🕰️ FED (FOMC) TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 21:00'de yayınlanacak. Tutanaklarda, üyelerin faiz politikası ve bilanço küçültme stratejileri hakkındaki değerlendirmeleri ön planda olacak.
📊 FED MART AYINDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU
ABD Merkez Bankası, Mart ayındaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %4,25 - %4,50 aralığında sabit tuttu. Karar, 1'e karşı 11 oyla alındı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranının sabit tutulmasını desteklediğini ancak bilanço küçültme hızının korunması gerektiğini vurguladı. Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı aralığının korunduğu belirtildi.
🪙 FED TUTANAKLARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: NE BEKLENİYOR?
Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı sonrası dengede kalmış olsa da, bugün açıklanacak tutanakların ardından yeni bir yön arayışına girebilir.
Analistlerin genel görüşüne göre:
Şahin mesajlar gelirse: Fed üyeleri enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergilerse, dolar güçlenir ve altın fiyatlarında baskı görülebilir.
Güvercin sinyaller verilirse: Olası bir faiz indirimi sinyali veya ekonomik yavaşlamaya dikkat çekilirse, altın güvenli liman talebiyle yükselişe geçebilir.
Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergileri sonrası oluşan küresel belirsizlik, altını daha da cazip hale getiriyor. Küresel jeopolitik risklerin artması, altına olan talebi güçlendirebilir.
🌍 KÜRESEL PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU
ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri artırması, küresel ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıdı. Fed'in tutanaklarında bu konuya atıf yapılması durumunda, piyasalarda sert hareketler görülebilir. Yatırımcılar, Fed üyelerinin ekonomik risklere yaklaşımını ve faiz indirimi olasılıklarını dikkatle inceleyecek.
ALTIN, DOLAR, KRİPTO PİYASALARI FED'İ BEKLİYOR
Piyasaların gözü kulağı bugün TSİ 21:00'de yayımlanacak olan Fed tutanaklarında olacak. Altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm finans dünyası, Fed'in geleceğe yönelik para politikası sinyallerine odaklanacak.
💰 FED TUTANAKLARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?
📉 FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GÜÇLENİRSE VEYA EKONOMİDE YAVAŞLAMA VURGULANIRSA:
Altın fiyatları yükselir.
Çünkü faizlerin düşmesi doların değerini azaltır. Dolar zayıflayınca yatırımcılar altına yönelir. Ayrıca, ekonomik endişeler arttığında altın güvenli liman olarak tercih edilir.
💵 FAİZLERİN YÜKSEK KALACAĞI SİNYALİ VERİLİRSE VEYA ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEĞİ AÇIKLANIRSA:
Altın fiyatları düşer.
Çünkü yüksek faizler doları güçlendirir. Yatırımcılar getirisi olan araçlara yönelir, altın gibi faiz getirisi olmayan yatırımlara olan ilgi azalır.