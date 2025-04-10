600 bin kamu işçisi (4D) toplu sözleşme zammı 2025: İlk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!
Kamu işçilerine yapılacak olan yeni toplu sözleşme zammı 2025 yılı için yapılan görüşmelerin son aşamasına gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili yaptığı açıklamada sürecin önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. Bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 08:47