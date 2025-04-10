Kadraj Galeri Kadraj İkon 600 bin kamu işçisi (4D) toplu sözleşme zammı 2025: İlk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

600 bin kamu işçisi (4D) toplu sözleşme zammı 2025: İlk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

Kamu işçilerine yapılacak olan yeni toplu sözleşme zammı 2025 yılı için yapılan görüşmelerin son aşamasına gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili yaptığı açıklamada sürecin önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. Bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 08:47
600 bin kamu işçisi 4D toplu sözleşme zammı 2025: ilk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

Türkiye'deki kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 2025 yılı için heyecanla takip ediliyor. Bu yılki toplu sözleşme süreci kamu işçileri için önemli bir dönemeç olup ücret artışı ve çalışma şartları gibi kritik konuları içeriyor.

600 bin kamu işçisi 4D toplu sözleşme zammı 2025: ilk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

Bakan Işıkhan'dan toplu iş sözleşmelerine ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler ulaştı. Şu anda bu teklifleri değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah en kısa sürede bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" dedi.

600 bin kamu işçisi 4D toplu sözleşme zammı 2025: ilk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalar yaptı.

ÇOK UZAMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Bakan Işıkhan, 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

600 bin kamu işçisi 4D toplu sözleşme zammı 2025: ilk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

4D KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

600 bin kamu işçisi 4D toplu sözleşme zammı 2025: ilk rakam ne olacak, yüzde kaç? Memur zammı için de referans olacak!

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. İlk teklifin ardından da taraflar arasında müzakere süreci hızlanacak.