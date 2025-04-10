Bakan Bayraktar: Elektriğe zam yok faturanın yüzde 50’si devletten

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. Son fiyat artışından önce önce faturaların yüzde 60'ını devletin karşıladığını hatırlatan Bayraktar, "Devlet olarak faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Bayraktar, maliyetlerin fiyatlara yansıtılmadığını kaydederek, "Biz, devlet desteklerine devam edeceğiz ve özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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