TPAO Pakistan’da petrol ve doğalgaz arayacak!

Türkiye, yurt dışında petrol ve gaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak eden Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlar oturumunda konuşma yaptı. Forum kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı.



İmza törenine katılan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli eşik olacaktır" dedi. Pakistan, 40 deniz arama bloku için ihale yapacak. Anlaşmaya göre, biri Türk, diğer üçü Pakistanlı dört şirket, mutabık kaldıkları bloklara ortak teklif verecek.

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