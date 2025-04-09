ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!

Türk halısı (AA)

VERGİYİ BYPASS HAMLESİ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Uysal: "Çin ürünlerine zaten yüzde 25 vergi getirilmişti. Bu nedenle Çinliler üretimlerini Vietnam ve Tayland'a kaydırmıştı. Yani vergiyi bypass ettiler. Trump'ın Vietnam ve Tayland'a da vergi koyması daha da önemliydi. Böylece Çinlilerin 3 ana üretim üssü vergiye tabi oldu. O nedenle Çin vergi duvarını aşmak için yeni yer arayışında. Çünkü yeni kararlar sonrası Çin'e uygulanacak vergi toplamı yüzde 79 oldu. Hal böyle olunca son 2-3 gündür Çinli şirketler Türk firmalarımızda görüşmelere başladı. Çinliler "Türkiye'ye yarı mamul gönderelim, siz son işlemleri yapın. Türkiye'den ABD'ye ihraç edelim" diyorlar. Eş zamanlı Mısır'la da görüşüyorlar. Ancak Mısır'da orta ve üst segment ürünleri işleyecek kapasite yok. O nedenle orta ve üst segment ürünleri Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planlıyorlar. Türk firmalarımızın görüşmeleri devam ediyor. Eğer bu hayata geçerse halı ihracatına bu yıl için ek 100 milyon dolarlık katkı sağlar. Ancak seneye bu çarpan etkisiyle 300-400 milyon dolara kadar çıkar. Eğer ABD gümrük vergisi konusunda geri adım atmazsa 2-3 yıl sonra üretim de Türkiye'ye kayabilir. Geçen yılın ilk üç ayında ABD'ye 192 milyon dolar halı ihraç ettik. Bu yıl aynı dönem 175 milyon dolara düştü. Ancak son gelişmeler halı ihracatımızı artıracağımızın da işareti. Geçen yılki ihracatımızı yüzde 10 aşabiliriz."

Kimya sektörü (AA)

MONTAJ TESİSİ KURACAĞIZ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Dün Hintlilerle görüştük. Tarife savaşlarının devam edeceğini düşünüyorlar. Çinli, Hintli, Vietnamlı gibi Uzakdoğulu firmalar gümrük duvarına alternatif oluşturmak için Türkiye'deki firmalarla görüşme trafiğini hızlandıracak. Biz de haftaya Çin'e gideceğiz. Orada resmi makamlarla da görüşüp neler yapılabilir masaya yatıracağız. Ayrıca ABD'de yeni yatırımlar planlıyoruz. ABD'de montaj tesisi kurmayı hedefliyoruz. Burada yarı mamul üretip orada montajlayacağız. Aynı zamanda lojistik merkezlerimizin de sayısını artırmayı hedefliyoruz. Böylece ihracatımız da artacaktır."

Dolar (AA)

5 MİLYAR DOLARLIK EK İHRACAT

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay: "ABD'nin 1.2 trilyon dolar olan dış ticaret açığının yüzde 60'ına tekabül eden 722.25 milyar dolarlık kısmı Uzak Doğu ve Güney Asya'daki 14 ülkeden kaynaklanıyor. Bu ülkeler, ABD hazır giyim ithalatı için büyük önem taşıyor. Çünkü ABD, hazır giyim ithalatının yüzde 72'si bu 14 ülkeden yapıyor. Başta Çin ve Vietnam'dan yapılanlar olmak üzere ABD Uzak Doğu ve Güney Asya'dan ithalatı azaltmayı ve tedarik zincirini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Bu da Türk hazır giyim endüstrisi için büyük bir fırsat oluşturuyor. Kamu destekleriyle sektörün rekabetçiliğini yeniden sağlayabilirsek hazır giyim sektöründe 5 milyar dolarlık ek ihracat yapabilir, istihdamı 145 bin kişi artırabiliriz."

Hazır giyim (AA)

ABD İLE DEĞİŞ TOKUŞ YAPALIM

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan: "Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin toplamda yıllık 1.5 milyon ton pamuk ihtiyacı var. Bunun yarısını kendi kaynaklarımızdan sağlıyoruz diğer yarısını ise ithalat yoluyla elde ediyoruz. İthal ettiğimiz 750 bin ton pamuğun ise yaklaşık 400 bin tonunu ABD'den alıyoruz. Biz bu pamuğu 2 dolara alıyoruz. Bunu işleyerek ABD'ye 16 dolara satma şansımız var. Bunun için Ticaret Bakanlığı'na bir dosya sunduk. Biz ABD'den aldığımız pamuğu işleyip ABD'ye gönderelim. Yani change (değiş-tokuş) edelim. ABD bundan vergi almasın. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na konuyu dosya olarak arz ettik. Eğer bu hayata geçerse hazır giyimde tarihi bir rekor kırarız. 2024'te ABD'ye 856 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yaptık. Bunu rahatlıkla 10 milyar dolara yükseltebiliriz."