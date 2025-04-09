ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!

ABD'nin Çin'e yüzde 104, Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi ülkelere ise yüzde 50 olarak uyguladığı ek gümrük vergileri sonrası rota Türkiye'ye kırıldı. Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki firmalar gümrük duvarına alternatif oluşturmak ve ABD ile ticaretlerini sürdürmek için Türk üreticilerle görüşmelere başladı. Bu kapsamda ilk haber ise halı sektöründen geldi. Vergi duvarını aşmak isteyen Çinli üreticiler Türk halı şirketlerinin kapısını çaldı. İstanbul ve Gaziantep'teki halı fabrikaları ile görüşen Çinliler Türkiye'ye yarı mamul getirip, burada kesme, etiket, paketleme işlemlerinin ardından 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerini ABD pazarına göndermek istiyor.
İhracat (AA)
TÜRKLER ÇIKARMA YAPACAK
Bu süreci fırsata çevirmek isteyen Türk üreticiler de Çin ve ABD'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Tekstil, hazır giyim, mobilya, kimya ve hububat sektörünün oyuncuları Çin'deki firmaları ziyaret ederken ABD'de de fuarlara katılacak. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, büyük bir fırsat kapısının açıldığını aktaran Türk firmalar, ABD'de lojistik ve montaj yatırımlarını artırmak için de düğmeye bastı.
Başkan Erdoğan ve Trump (AA)
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 100 milyar dolar ticaret hedefi koyduğunu hatırlatan Türk şirketler, "İlk dönemde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile karar alınmış ve ticaret hacmimiz artmaya başlamıştı. Şimdi rakibimiz olan ülkelere gelen gümrük vergileri bize ciddi bir fırsat kapısı araladı. Ticaret Bakanımız önümüzdeki ay ABD'ye gidecek. Gümrük vergilerinin sıfırlanması konusunda görüşülecek. Bu sağlanırsa 100 milyar doları da aşarız" diyor.