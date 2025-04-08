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Kurban pazarı kızıştı: 2025 büyükbaş ve küçükbaş güncel kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 yılı için kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Bayram bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. Pazar yerlerinde hareketlilik hızla artarken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 21:57
Kurban pazarı kızıştı: 2025 büyükbaş ve küçükbaş güncel kurbanlık fiyatları

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2025 yılında kurbanlık fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında bu yıl belirgin artışlar yaşanırken, pazarlarda şimdiden hareketlilik başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📈 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2025 GÜNCEL LİSTE

Kurbanlık fiyatları; hayvanın cinsi, kilosu, bakımı ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel ortalamalar, vatandaşlara fikir vermesi açısından şimdiden şekillendi.

🐂 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025

Büyükbaş hayvanlar genellikle 7 hisse olarak paylaşılıyor. Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandığı dikkat çekiyor.

-Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

-Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

-Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

👉 Ortalama bir hisse bedeli: 14.000 TL - 21.000 TL

Not: Hisse fiyatları, hayvanın ağırlığı ve pazardaki taleple değişiklik gösterebilir. Satın almadan önce hayvanın sağlık raporu ve veteriner kontrolü mutlaka yapılmalı.

🐑 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025

Tek kişi veya küçük ailelerin tercih ettiği küçükbaş hayvanlar, yine geniş bir fiyat aralığıyla satışta.

-Koyun: 10.000 TL - 16.000 TL

-Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

-Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

👉 Küçükbaş fiyatları, hayvanın cinsine, yaşına ve kilosuna göre değişiyor. Pazarlar hareketlendikçe pazarlık fırsatları da doğabilir.

📍 BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Uzmanlar, kurbanlık fiyatlarının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini ve bayrama yaklaştıkça fiyatların yeniden güncellenebileceğini vurguluyor. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun talep gören pazarlarda fiyatlar bir miktar daha yukarı çıkabiliyor.

Vatandaşların şimdiden pazarları gezmeye ve fiyat araştırması yapmaya başlaması öneriliyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve kesim standartları açısından yetkili satış noktalarından alışveriş yapılması tavsiye ediliyor.

🧾 SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Veteriner sağlık raporu kontrol edilmeli.

-Kulak küpesi mutlaka olmalı.

-Kesim yerinin hijyenik ve yetkilendirilmiş olmasına dikkat edilmeli.

-Pazarlık sırasında hayvanın kilosu ve yaşı doğrulanmalı.

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