Kurban pazarı kızıştı: 2025 büyükbaş ve küçükbaş güncel kurbanlık fiyatları

📍 BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Uzmanlar, kurbanlık fiyatlarının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini ve bayrama yaklaştıkça fiyatların yeniden güncellenebileceğini vurguluyor. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun talep gören pazarlarda fiyatlar bir miktar daha yukarı çıkabiliyor.

Vatandaşların şimdiden pazarları gezmeye ve fiyat araştırması yapmaya başlaması öneriliyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve kesim standartları açısından yetkili satış noktalarından alışveriş yapılması tavsiye ediliyor.