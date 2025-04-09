Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan doğum yardımı açıklaması: Ailelerden yoğun talep var!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

5 YAŞINA KADAR HER AY

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.