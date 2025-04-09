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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğum yardımı açıklaması: Ailelerden yoğun talep var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden başladı. Destek ödemelerine ailelerin yoğun ilgili olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:00
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan doğum yardımı açıklaması: Ailelerden yoğun talep var!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA ve TRT muhabirlerinin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

5 YAŞINA KADAR HER AY
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler." dedi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyorDoğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyor
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyor

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