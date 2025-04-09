Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı: Faturaların yüzde 60’ını devletimiz karşıladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zamma yönelik planları olmadığını bildirdi.



FATURALARIN YÜZDE 60'INI DEVLET KARŞILADI

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşıladı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)



Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok."