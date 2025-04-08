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Piyasalardaki Trump depremi sonrası Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dünya piyasalarındaki "Trump tarifleri" depreminin yaşandığı Kara Pazartesi sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:10
Piyasalardaki Trump depremi sonrası Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul (AA)Borsa İstanbul (AA)

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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