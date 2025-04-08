TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon mesajı: Düşüş devam ediyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da SteelOrbis işbirliğinde düzenlenen EUROMETAL Çelik Günü ve 10. Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yassı Çelik Konferansı'nda "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı. "Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükseldi." ifadelerini kullanan Karahan, kapsamlı vergi paketinin büyüme ve enflasyon beklentilerini etkilediğini belirtti. Karahan, küresel finansal piyasalarda oynaklığın yükseldiğini aktardı. Resesyon beklentilerinin uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı yönlü etkilediğini ifade eden Karahan, emtia fiyatlarının son dönemde belirgin düzeyde gerileme gösterdiğine dikkati çekti. Yurt içindeki iktisadi faaliyete değinen Karahan, talep kompozisyonunun 2024 yılında daha dengeli seyrettiğini vurguladı. Karahan, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Yurt içi talep ılımlı seyretmekle birlikte bir miktar dirençlidir." dedi. Cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu dile getiren Karahan, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan. (AA) Karahan, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine vurgu yaptı. "DÜŞÜŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini aktaran Karahan, "Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Karahan, geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin, hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi. Maliyet artışlarının yavaşladığına dikkati çeken Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu vurguladı.