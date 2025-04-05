Yeşil enerjide dev anlaşma: Dört ülkenin bakanı birlikte imzaladı!

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında mutabakat zaptı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekomomi Bakanı Vakhtang Tsintsadze ile bir araya geldiklerini ve "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında ilk somut adımı attıklarını duyurdu.



Bayraktar, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Forumu'nda temellerini attığımız proje ile dört ülke, yeni enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi ve ticareti mümkün hale gelecek. Proje hayata geçtiğinde iletim sistemleri modernize edilecek, üretim altyapısı daha verimli çalışacak ve enerji arz güvenliği artacak"

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