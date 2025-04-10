Üreticiden sofraya değer üreten güç! Tarım Kredi’den tarımsal sanayide 3 yılda 600 milyon dolarlık yatırım

Tarım Kredi, Türkiye'nin tarım ve sanayi sektöründeki en köklü ve güçlü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. 1863 yılından bu yana üreticilerin yanında olan Tarım Kredi, bugün 800.000'den fazla üreticiye, 52 fabrikasına, 13 çiftliğine, 2 limanına, 500 bin ton kapasiteli depolama alanlarına ve 2'si halka açık 18 şirketine dayanan dev bir organizasyon haline geldi. Yıllık 250 milyar TL cirosu ve 70 milyar TL özkaynağı ile ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

3 SENEDE 600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın göreve gelmesiyle birlikte Tarım Kredi, tarımsal sanayi alanında 2022 yılından bu yana 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlarla üretim kapasitesi artırılırken, çiftçilere daha fazla destek sağlamak ve tüketicilere uygun fiyatla ürün sunmak hedeflendi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın

ÜRETİCİYE TAM DESTEK

Tarım Kredi işe üretim aşamasından başlıyor. Üreticiler, tarımsal üretimde ihtiyacı olan tüm girdileri kooperatiflerden temin edebiliyor. Ülke genelinde 1.618 kooperatif ve 18 bölge birliği ile yaygın bir hizmet ağı sunuluyor. Tarım Kredi, tarımsal girdi ihtiyacı olan ancak finansman sıkıntısı yaşayan üreticilerin tüm süreçlerinde yanında oluyor, ihtiyaçlarını uygun koşullarda ödemesini sağlayacak çözümler sunuyor.

ÜRETİCİLERE 80 MİLYARLIK DESTEK

2024 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilere gübre, yem, ilaç, tohum, sulama ekipmanları ve akaryakıtı uygun fiyat ve vadelerle temin ederek 80 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlandı.

HASAT DÖNEMİNDE ÇİFTÇİNİN YANINDA

Tarım Kredi, 2024 yılında üreticilerden 1 milyon tonu aşan 40 farklı çeşit ürünü yaklaşık 13 milyar TL bedel ile satın aldı. Bu hamleyle çiftçilerin ürünlerini değerinde alarak piyasa istikrarına katkı sağlandı ve üreticilerin gelir güvencesi artırıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİYLE GÜÇLENEN ÜRETİM

Tarım Kredi, bilim ve teknolojiden güç alarak tarımın her aşamasında üreticilerin yanında yer alıyor. Gübretaş ile Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını kuran kuruluş, Tareks ile yerli tohum üretiminde liderliğe oynuyor. TARKİM ile bitki koruma ürünleriyle çiftçilere destek olurken, İmece Plastik ile sera ve sulama sistemlerinde sektörün öncüsü konumunda. Ayrıca, Tarım Kredi Yem ile hayvancılık sektörüne kaliteli yem sağlanıyor.

TOHUMDAN SOFRAYA GÜVENİLİR ÜRÜNLER

Tarım Kredi, üretimden tüketime kadar olan süreçte her adımı kontrol altında tutuyor. Tarım Kredi Yağ, ayçiçek ve zeytinyağı üretimiyle sofralara sağlıklı ürünler sunarken, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Et ile tüketicilere güvenilir gıda ulaştırıyor. Koop marketleri ve Sıfır Market ile de sürdürülebilir ve ekonomik alışveriş imkanı sağlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İNOVATİF YAKLAŞIM

Tarım Kredi, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çevreye duyarlı bir üretim modeli benimsiyor. Gübretaş Madencilik ile bilinçli kaynak kullanımını teşvik ederken, Bereket Sigorta ile üreticilerin, çiftçilerimizin güvence altında olmasını sağlıyor. Tarım Kredi Teknoloji ise dijital dönüşümle sektörde yenilikçi çözümler sunuyor.

DEĞER ÜRETEN DEĞER

"Topraktan doğan değer" mottosuyla hareket eden Tarım Kredi, Türk tarımının lokomotifi olmaya devam ediyor. Kuruluş, üreticiden tüketiciye uzanan bu büyük aileyle birlikte, Türkiye'nin tarımsal geleceğine ışık tutuyor.