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Trump'ın vergi tarifeleri dünyayı karıştırdı! Piyasalar sarsıldı: Borsa değer kaybetti

ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri dünyayı karıştırdı. Türkiye, % 10’la en düşük oran uygulanan ülkeler arasında yer aldı. Uzmanlar, ‘Bu durum bir avantaja çevrilebilir’ yorumu yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Trump’ın vergi tarifeleri dünyayı karıştırdı! Piyasalar sarsıldı: Borsa değer kaybetti

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ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

AB'ye yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirildi. Rusya listede bulunmazken; Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yaptırımları zaten 'önemli bir ticareti engellediği' için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti.

DEİK: ÖNE ÇIKABİLİRİZ
Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyurulan ülkeler arasında yer aldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı ek tarifenin yüzde 10'luk genel vergi ile sınırlı kalmasını önemsediklerini belirterek, "Ülkemize uygulanacak yüzde 10 gümrük vergisini diğer ülkelere kıyasla bir avantaja dönüştürerek, doğru stratejiyle küresel ticaret rekabetinde bir adım öne geçebiliriz" dedi.

TİM: İHRACATTA AVANTAJ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı ek tarifelerin Asya ülkelerinden düşük olmasının ihracatta kendilerine avantaj sağlayabileceğini vurgulayarak, "Ancak öncelikle rekabetçilik koşullarımızı iyileştirmeliyiz" diye konuştu.

Son gelişmeden bağımsız olarak pazar çeşitliliğini artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini anlatan Gültepe, özellikle Kanada, Meksika ve Güney Amerika pazarlarındaki paylarını artırmak için heyet programları düzenlediklerini söyledi. Gültepe, "Diğer taraftan, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de daha fazla eğilerek, ABD'nin tarife artışlarından daha az etkilenecek bu bölgelere ihracatımızı artırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamalarıyla piyasalar sarsıldı. Dolara karşı güçlü bir performans sergileyen euro, 1,09803 ile 9 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altın da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 167,57 doları gördü.

DÜNYA NASIL TEPKİ VERDİ?
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Bunun sonucunda tüm küresel ekonomi zarar görecektir. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir.

Çin Ticaret Bakanlığı:
Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun:
Ülkenin meşru çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alınacak.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba:
Japonya'nın ulusal çıkarları için en iyisinin ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. En etkili yanıtı düşünürken tüm seçenekleri masaya yatırıyoruz.

BORSADA KAYIP 2.8 TRİLYON $
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri küresel piyasaları derinden etkilemeye başladı. ABD borsası 2.85 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı. Borsa, Haziran 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Dolar endeksinde de yüzde 2'den fazla gerileme kaydedildi.

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