1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu
Bağ-Kur'lu milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği prim indirimi düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Küçük esnaftan çiftçilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Peki, prim indirimi nasıl uygulanacak? Kimler bu avantajdan yararlanacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:48