Kadraj Galeri Kadraj İkon 1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Bağ-Kur'lu milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği prim indirimi düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Küçük esnaftan çiftçilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Peki, prim indirimi nasıl uygulanacak? Kimler bu avantajdan yararlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:48
1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın merakla beklediği prim indirimi yeniden gündemde. Uzun süredir tartışma konusu olan Bağ-Kur prim günü düşürme düzenlemesi önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi beklenen yasalar arasında yer alıyor.

1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Bağ-Kur'da Prim Günü Şartı Neden Farklıydı?

2008 reformu ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Ancak prim şartları arasındaki farklılıklar bugün hala devam ediyor.

1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Mevcut sistemde:

SSK'lılar için prim günü şartı 5.000 ile 7.200 gün arasında değişiyor.

Emekli Sandığı'nda kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim günüyle emekli olabiliyor.

Bağ-Kur'lular için ise prim şartı kadınlarda da erkeklerde de 9.000 gün olarak uygulanıyor.

Bu farklılığın ortadan kaldırılması amacıyla, Bağ-Kur prim gününün SSK ile eşitlenmesi gündeme geldi.

1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Kimler Yararlanacak?

Hazırlanan taslağa göre ilk etapta 1 milyon esnaf ve çiftçi düzenlemeden yararlanacak. Bunlar arasında:

Basit usulde vergilendirilen bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnaflar,

1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Çiftçi Bağ-Kur'lu olanlar bulunuyor.

Bu kesim için prim şartı 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek ve 5 yıl erken emekliliğin yolu açılacak.