1999-2008 arası girişlilere güzel haber: 5 yıl erkene çekilecek! SGK ile emeklilik için hesaplama tablosu

Mevcut sistemde:

SSK'lılar için prim günü şartı 5.000 ile 7.200 gün arasında değişiyor.

Emekli Sandığı'nda kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim günüyle emekli olabiliyor.

Bağ-Kur'lular için ise prim şartı kadınlarda da erkeklerde de 9.000 gün olarak uygulanıyor.

Bu farklılığın ortadan kaldırılması amacıyla, Bağ-Kur prim gününün SSK ile eşitlenmesi gündeme geldi.