Doğalgazda kademeli fatura dönemi!

Elektrikte kademeli fatura dönemine bu yılın başında geçilirken, yıl sonuna doğru yani önümüzdeki kış ise doğalgazda kademeli fatura döneminin başlatılması planlanıyor. Çalışmanın sinyalini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verirken, illerin ortalama doğalgaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek ve belirlenen kademenin altında kalanlar doğalgazı daha uygun fiyatla tüketecek.

Doğalgazda kademeli fatura döneminin başlatılması planlanıyor. (Takvim Gazetesi)



EN ÇOK HAKKARİ

Türkiye'de doğalgazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye'nin tükettiğini anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "Bakanlık gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlattığı uygulamaya doğalgazda da geçecek. Soğuk ve sıcak iller ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesi sağlanacak" dedi.



Öner, illerin hane başı ortalama tüketimlerine ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Son açıklanan 2023 verilerine göre hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1401 metreküp ile Hakkâri olurken, 1348 ile Erzurum, 1317 ile Ardahan izledi. En az tüketim ise 521 metreküple Adana ve 527 metreküple Osmaniye'de gerçekleşti. İstanbul'da ise haneler yılda ortalama 869 metreküp gaz tüketti. Bakanlık bu verileri dikkate alıp her il için ortalama tüketim belirleyerek bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara gerçek maliyetleri yansıtacak."