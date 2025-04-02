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Doğal gaz faturaları için düzenleme! Her ile ayrı tarife geliyor

Elektrik faturalarındaki düzenlemeden sonra şimdi de doğal gaz faturaları için harekete geçildi. Elektrikte olduğu gibi doğal gaz için de artık tek bir fiyat tarifesi olmayacak. Fiyatlar şehirlere göre farklılık gösterecek. Türkiye geneli için tek bir kademe değil, illerin tüketimlerine göre ayrı ayrı kademeler belirlenmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 07:53 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 07:54
Doğal gaz faturaları için düzenleme! Her ile ayrı tarife geliyor

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Elektriğin ardından doğal gazda da kademeli fatura dönemi başlıyor.

İLLERİN ORTALAMA TÜKETİMLERİ BELİRLENİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Coğrafi faktörler ve iklim koşulları bölgelere göre farklılık gösterdiği için illerin ortalama doğal gaz tüketimleri belirleniyor.

Buna göre, illerin ortalama doğal gaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek. Belirlenen kademenin altında kalanlar doğal gazı daha uygun fiyatla tüketecek.

Doğal gaz faturaları için yeni düzenleme geliyor. (AA)Doğal gaz faturaları için yeni düzenleme geliyor. (AA)

HANGİ İL NE KADAR TÜKETİYOR?
Türkiye'de doğal gazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye tüketiyor.

Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında, hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri.

Onu sırasıyla 1.348 ile Erzurum, 1.317 ile Ardahan, 1.311 ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izliyor. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya'da. İstanbul'da haneler bir yılda ortalama 869, Ankara'da 1.067, İzmir'de 736 metreküp gaz tüketiyor.


Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal gaz kullandığını kaydetti.

Türkiye'de doğal gazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye tüketiyor. (AA)Türkiye'de doğal gazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye tüketiyor. (AA)

Hanelerde doğal gazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj yarattığını anlatan Öner, "Bakanlık, bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor" dedi.

Elektrikte olduğu gibi doğal gaz için de artık tek bir fiyat tarifesi olmayacak. (AA)Elektrikte olduğu gibi doğal gaz için de artık tek bir fiyat tarifesi olmayacak. (AA)

Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlara yönelik mevcut faturalandırma sistemlerinin vatandaşların farklı sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarının dikkate alınarak düzenlenmesinin doğru olacağını belirten Öner, "Örneğin, Kars ve Ardahan gibi uzun ve sert kış koşullarının hâkim olduğu illerde doğal gaz tüketimi büyük ölçüde ısınma amacıyla gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde, yılın büyük bölümünde yüksek doğal gaz faturaları ödeniyor. İklimsel koşullar doğrultusunda, bu illerde indirimli tarifeler veya devlet destekli sübvansiyon modelleri artırılmalıdır" diye konuştu.

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