Doğal gaz faturaları için düzenleme! Her ile ayrı tarife geliyor

Buna göre, illerin ortalama doğal gaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek. Belirlenen kademenin altında kalanlar doğal gazı daha uygun fiyatla tüketecek.

İLLERİN ORTALAMA TÜKETİMLERİ BELİRLENİYOR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Coğrafi faktörler ve iklim koşulları bölgelere göre farklılık gösterdiği için illerin ortalama doğal gaz tüketimleri belirleniyor.

Doğal gaz faturaları için yeni düzenleme geliyor. (AA)

HANGİ İL NE KADAR TÜKETİYOR?

Türkiye'de doğal gazı en fazla Hakkâri ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye tüketiyor.

Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında, hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri.

Onu sırasıyla 1.348 ile Erzurum, 1.317 ile Ardahan, 1.311 ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izliyor. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya'da. İstanbul'da haneler bir yılda ortalama 869, Ankara'da 1.067, İzmir'de 736 metreküp gaz tüketiyor.



Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal gaz kullandığını kaydetti.